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الإثنين، 21-02-2022 10:19 ص

اللجنة الأولمبية الأردنية تُجدد اتفاقية الرعاية مع شركة زين

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الوكيل الاخباري - جدّدت اللجنة الأولمبية الأردنية وللعام السابع على التوالي اتفاقية الرعاية مع شركة زين الأردن، لتكون زين بموجبها الراعي الذهبي للجنة؛ لمساندة جهود اللجنة في دعم الرياضيين الأردنيين وضمان جاهزيتهم للمنافسة على المستوى الدولي.اضافة اعلان


وتم توقيع الاتفاقية أمس الأحد في مقر شركة زين، حيث وقّعها عن اللجنة الأولمبية الأردنية الأمين العام ناصر أيمن المجالي، وعن شركة زين الأردن رئيسها التنفيذي فهد الجاسم.

وستقدّم زين بموجب هذه الاتفاقية دعماً نقدياً للجنة الأولمبية الأردنية، إضافةً إلى ١٥ منحة دراسية للرياضيين المستفيدين من برامج اللجنة الأولمبية الأردنية وبرنامج الإعداد الأولمبي.

وتأتي هذه الخطوة من جانب شركة زين في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وحرصها المتواصل على دعم قطاع الرياضة الأردني، حيث تقّدم زين دعمها للعديد من الأندية واللاعبيين البارالمبيين الأردنيين ولاعبي الرياضات الفردية المختلفة من عدّة أعمار، كما تُواظب على إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية في مختلف محافظات المملكة، إلى جانب تقديم رعايتها لمختلف الفعاليات والبطولات المحلية، لتواصل زين مساندتها للشباب الأردني في مختلف المجالات ليكونوا خير مثال، وليساهموا في رفع اسم الأردن في كل المحافل.


وأشاد الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية بتجديد الاتفاقية مع شركة زين مؤكداً أهمية هذه الشراكة مع شركة زين وسعيها المتواصل لدعم أبطال وبطلات الأردن والرياضة الأردنية ككل ومساندتها على تحقيق الإنجازات المميزة للوطن. كما أشار "المجالي" إلى أهمية مثل هذه الشراكات التي تبرمها اللجنة الأولمبية الأردنية مع مختلف القطاعات مُثمناً دورها في دعم الرياضة والرياضيين الأردنيين.

 




 

 


 

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