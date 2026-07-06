اللجنة الاجتماعية في كابيتال بنك تختتم منافسات النسخة السابعة من بطولة الشطرنج السنوية للموظفين

الوكيل الإخباري- اختتمت اللجنة الاجتماعية في كابيتال بنك منافسات النسخة السابعة من بطولة الشطرنج السنوية لموظفي البنك، والتي أُقيمت في مقر النادي الأرثوذكسي، بمشاركة أكثر من 20 موظفًا وموظفة من مختلف إدارات البنك، في أجواء تنافسية اتسمت بالحماس والتركيز وروح المنافسة الإيجابية.

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وفي ختام الجولات التنافسية، كرّم الرئيس التنفيذي تامر غزالة ومدير إدارة الشركات الكبرى ورئيس لجنة النشاط الاجتماعي، السيد وائل البياري، الفائزين بالمراتب الثلاث الأولى الذين أظهروا مهارات تكتيكية متميزة طوال البطولة، حيث فاز بالمركز الأول زيد الجندي وبالمركز الثاني أحمد خيري فيما حصل سديم أبو طه على المركز الثالث.



وأُقيمت البطولة بإشراف وتنظيم من الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج، وفق نظام اللعب السويسري بواقع تسع جولات، وبزمن قدره (20) دقيقة لكل لاعب، بما ضمن أعلى معايير العدالة والتنافس، وأسهم في إضفاء مزيد من الإثارة على مجريات البطولة.



وتنسجم هذه البطولة مع نهج كابيتال بنك في توفير بيئة عمل متكاملة تدعم تنمية الكفاءات وتعزز المهارات الذهنية إلى جانب الاهتمام برفاه الموظفين، انطلاقاً من قناعته بأن التفكير الاستراتيجي، وسرعة اتخاذ القرار، والعمل بروح الفريق، تشكل جميعها عناصر أساسية في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التميز والابتكار.