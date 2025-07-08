الثلاثاء 2025-07-08 02:35 م
 

اللجنة الاجتماعية في كابيتال بنك تنظم النسخة السادسة من بطولة الشطرنج السنوية لموظفي البنك

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كابيتال بنك
 
الثلاثاء، 08-07-2025 01:44 م

الوكيل الإخباري-   نظّمت اللجنة الاجتماعية في كابيتال بنك النسخة السادسة من بطولة الشطرنج السنوية لموظفي البنك، والتي أُقيمت يوم السبت الموافق 5 تموز في مقر الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج، وسط أجواء حماسية ومنافسة مميزة جمعت أكثر من 20 موظفاً وموظفة من مختلف إدارات البنك.

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وكرّم مدير ادارة الشركات الكبرى ورئيس لجنة النشاط الاجتماعي، وائل البياري، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في البطولة، حيث فاز زيد الجندي بالمركز الأول، وأحمد الخيري بالمركز الثاني، فيما حلّ فيصل الخفش المركز الثالث.


وكان الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج قد أدار مجريات البطولة، التي عكست التزام البنك بتوفير بيئة عمل متكاملة تهتم برفاه الموظف وتطوره على مختلف المستويات، واتبع فيها المشاركون نظام اللعب السويسري الذي تضمن 9 جولات بواقع 20 دقيقة لكل لاعب.


وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها اللجنة الاجتماعية في كابيتال بنك، والتي تنبع من حرصها على تعزيز التفاعل والتواصل المؤسسي بين الموظفين، وتشجيعهم على الانخراط في أنشطة رياضية وفكرية تنمّي مهاراتهم الذهنية وتدعم الروح التنافسية الإيجابية فيما بينهم، ضمن بيئة عمل تحفّز على الابتكار والانتماء وتُعزّز من فاعلية فريق العمل.

 
 
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