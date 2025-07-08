اللجنة الاجتماعية في كابيتال بنك تنظم النسخة السادسة من بطولة الشطرنج السنوية لموظفي البنك

الوكيل الإخباري- نظّمت اللجنة الاجتماعية في كابيتال بنك النسخة السادسة من بطولة الشطرنج السنوية لموظفي البنك، والتي أُقيمت يوم السبت الموافق 5 تموز في مقر الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج، وسط أجواء حماسية ومنافسة مميزة جمعت أكثر من 20 موظفاً وموظفة من مختلف إدارات البنك.

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وكرّم مدير ادارة الشركات الكبرى ورئيس لجنة النشاط الاجتماعي، وائل البياري، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في البطولة، حيث فاز زيد الجندي بالمركز الأول، وأحمد الخيري بالمركز الثاني، فيما حلّ فيصل الخفش المركز الثالث.



وكان الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج قد أدار مجريات البطولة، التي عكست التزام البنك بتوفير بيئة عمل متكاملة تهتم برفاه الموظف وتطوره على مختلف المستويات، واتبع فيها المشاركون نظام اللعب السويسري الذي تضمن 9 جولات بواقع 20 دقيقة لكل لاعب.