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اللواء الركن الحنيطي يزور منصة زين للإبداع ومركز زين الإقليمي للبيانات

ب
جانب من الزيارة
الثلاثاء، 09-06-2026 06:12 م

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، منصة زين للإبداع (ZINC) في مقرها الرئيسي بمجمع الملك الحسين للأعمال، حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم.

واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من مدراء القيادة العامة، إلى شرح مفصل قدمه الرئيس التنفيذي لشركة زين حول أهداف المنصة ورؤيتها الاستراتيجية، وما تحتويه من معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة تواكب التطورات العالمية، إضافةً إلى دور المنصة في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتمكين المطورين الأردنيين من ابتكار حلول تسهم في رفع تنافسية المملكة وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والابتكار.

وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة والحضور في مركز زين الإقليمي للبيانات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER)، الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويوفر أحدث الحلول التقنية المتخصصة في إدارة وحفظ البيانات والمعلومات، إلى جانب خدمات حماية وأمن البيانات والشبكات من الاختراقات والهجمات السيبرانية لمختلف المؤسسات وفق احتياجاتها ومتطلباتها، بما يضمن استمرارية أعمالها حتى في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

كما اطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة على أحدث الأنظمة والتقنيات المستخدمة في حماية البيانات واستمرارية الأعمال، والقدرات المتقدمة التي يوفرها المركز في مجالات الأمن السيبراني والتعافي من الكوارث، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية.

وأكد اللواء الركن الحنيطي حرص القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي على دعم منظومة الابتكار والمساهمة في توفير بيئة متكاملة تتيح للمواهب المحلية الوصول إلى المعرفة المتخصصة، مشيراً إلى أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية والاستمرار في تأهيل الشباب والشركات الناشئة للتعامل مع التحولات المتسارعة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، رحّب الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم بزيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي امتداداً للتعاون المستمر الذي يجمع شركة زين الأردن مع القوات المسلحة، معرباً عن فخر الشركة بهذا التعاون البنّاء مع المؤسسة العسكرية التي تمثل مصدر فخر واعتزاز لجميع الأردنيين.

وأشار الجاسم إلى أن هذا التعاون يجسد نموذجاً رائداً للشراكة الفاعلة بين المؤسسات الرسمية والعسكرية وشركات القطاع الخاص، بما يسهم في تبادل الخبرات وتوظيف الإمكانات الوطنية لخدمة الأردن والأردنيين.

وتأتي الزيارة في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتوسيع آفاق التعاون والاطلاع على أحدث التقنيات والأنظمة الذكية التي تدعم مسيرة التحديث والتطوير وتسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في مجالات التحول الرقمي والابتكار.

يُذكر أن منصة زين للإبداع (ZINC) افتُتحت عام 2014 برعاية ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله، بهدف مواكبة التحول الرقمي وتسخير التكنولوجيا لتمكين الشباب ورواد الأعمال، ومساعدتهم على بناء شبكات علاقاتهم وتوسيع آفاقهم وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية.

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