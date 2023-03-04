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السبت، 04-03-2023 10:46 ص

المؤتمر الإقليمي الأول لوكلاء سيارات إم جي في الشرق الأوسط (2023) في دبي

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الوكيل الإخباري - عقد مؤخراُ المؤتمر الإقليمي الأول من نوعه بعنوان " الإبداع، التغيير والتحدي" لوكلاء سيارات ام جي في الشرق الأوسط في دولة الإمارات _ دبي يومي ال 15 وال 16 عشر (فبراير) الماضي.

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حيث تم تنسيق هذا المؤتمر من قبل "شركة إم جي موتور _الشرق الأوسط"،  اذ تعد " إم جي موتر" علامة تجارية بريطانية المنشأ، وفد تميزت بكثير من النشاط وسرعة توسعها في الاسواق الدولية.


تخلل المؤتمر العديد من الفعاليات ابتداءا بكلمة ترحيبية  من " Zhao Amin" نائب الرئيس التنفيذي لسايك موتر انترناشيونال يليه "جيمز كاي " مدير المبيعات لإم جي موتر حيث قام بعرض خطة المبيعات الإستراتيجية للعام الحالي والكشف عن التوجهات الجديدة للعلامة التجارية، وعرض نبذة عن خطوط الانتاج الجديدة .


واختتم الحفل الرئيس التنفيذي لـ إم جي موتور الشرق الوسط ، توم لي بتوزيع الجوائز على الوكلاء المرشحين في الشرق الأوسط.


تجدر الاشارة بأن الشركة المعاصرة لتزويد المعدات وكلاء إم جي في الأردن فازت بجائزة أفضل محتوى لوسائل التواصل الاجتماعي للعام 2022 وقام باستلام الجائزة المدير التنفيذي المهندس محمد شاهين بالإضافة الى ترشيحات جائزة أفضل تميز للعلاقات العامة، أفضل ادارة تسويقة، وأعلى حصة سويقية وحلول مبتكرة، وكذلك أفضل مساهمة في مبيعات المركبات الكهريائية.

الشركة المعاصرة في تطلع لتوسيع نطاق هذه الشراكات الإستراتيجية وهدفها ان تصبح إم جي السيارة الأولى في السوق الأردني تخدم جميع القطاعات وجميع الاحتياجات .


 




 

 


 

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