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الإثنين، 01-05-2023 11:27 ص

المال للتمويل تطرح منتجاً تمويلياً يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

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الوكيل الإخباري - أطلقت شركة المال للتمويل منتجاً تمويلياً جديداً يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بموجب عقد مرابحة يتضمن إجراءات آمنة ومبسطة وسلسة، دون أي تعقيدات، وبإمكان العملاء الحصول عليه خلال 10 دقائق فقط.

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واستندت الشركة في إطلاق هذا المنتج إلى فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء العام الأردنية ضمن الفتوى 3746، حيث تسعى الشركة من خلال هذا المنتج للمساهمة في الإرتقاء بالمستوى المعيشي لعملائها، وتقديم خدمات مالية وتمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال السيد بشار معايعه مدير عام الشركة: "نسعى دائماً لتلبية احتياجات عملائنا من خلال تقديم حلول مبتكرة وتطوير خدماتنا ومنتجاتنا لتلبي احتياجاتهم بشكل مستمر. ويعتبر هذا المنتج الجديد المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، خطوة جديدة في هذا الاتجاه، حيث سنقوم بمنحه بنسبة 0% مرابحة وعمولات دون أي تعقيدات للتمويل الأول."


وأضاف معايعه: "نحن نعتزم الاستمرار في إطلاق منتجات متجددة ومبتكرة ونتفاعل دائماً بطريقة إيجابية مع ظروف السوق الحالية، ونعمل بشكل دؤوب لتطوير حزم خدماتنا المالية والعمل دوماً على تقديم حلول مبتكرة وتطوير خدماتنا ومنتجاتنا لتلبي احتياجات العملاء اليومية التي تتضمن الحصول على قروض تجارية وإسلامية بما يتماشى مع اوضاعهم.
ومن الجدير بالذكر أن "المال للتمويل" هي شركة تكنولوجيا مالية تهدف الى تسهيل عملية الحصول على الدعم المالي وتوفير إمكانية الدفع في وقت لاحق بسهولة ويسر.  كما يتيح الموقع الالكتروني www.money.jo والتطبيق الخاص بالشركة إمكانية قيام عملائها من تقديم طلب التمويل من خلالهم، والحصول على إجابة فورية حول الطلب والمبلغ الذي سيتم تمويله دون الحاجة إلى زيارة اي من فروع الشركة.


 




 

 


 

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