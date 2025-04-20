"المتكاملة للنقل المتعدد تعقد اجتماع هيئتها العامة وتستعرض أداءها المالي وخططها لعام 2025"

الوكيل الإخباري- عقدت شركة المتكاملة للنقل المتعدد اجتماع الهيئة العامة اليوم الأربعاء، بحضور مندوب عام الشركات، حيث جرى الاجتماع بعد تحقق النصاب القانوني، وتمت المصادقة على التقريرين المالي والإداري للشركة عن عام 2024.

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وأظهرت النتائج المالية لعام 2024 أن صافي أرباح الشركة بلغ 11,493 دينار، وعلى الرغم من تحقيق هذا الربح، فإن الخسائر المتراكمة للشركة المتكاملة للنقل المتعدد والشركات التابعة لها وصلت حتى تاريخ 31 كانون اول 2024 إلى ما مجموعه 4 ملايين دينار.



أما فيما يتعلق بخطط الشركة المستقبلية لعام 2025، فإنها تعتزم العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة لتحصيل المبالغ المتبقية من فروقات الأجور والمحروقات، وستواصل الشركة تنفيذ قرار مجلس الوزراء والذي يقضي بدفع وزارة المالية مبلغ ثلاثة ملايين دينار على مدى ثلاث سنوات (2023، 2024، 2025)، بواقع مليون دينار سنوياً.



وضمن جهودها لتحديث أسطولها، تسعى الشركة خلال 2025 إلى بيع وشطب جزء من الحافلات القديمة، بعد الحصول على الإعفاءات اللازمة من أمانة عمان والجهات المعنية، خصوصاً فيما يتعلق بالغرامات المرتبطة بهذه الحافلات، ووفقاً للتعليمات الرسمية المعتمدة.



وتركز الخطة المستقبلية للشركة خلال عام 2025 على تحسين خدمات نقل الركاب، وذلك من خلال زيادة عدد الحافلات العاملة على خطوط النقل العام بهدف تعزيز الإيرادات، كما ستركز على الانتقال الكامل من نظام الدفع النقدي إلى الدفع الإلكتروني لتحصيل الأجور، بما يرفع كفاءة التحصيل ويعزز الرقابة، مما يسهم في رفع العائدات اليومية.



وفي الإطار ذاته، تعمل الشركة على تطوير خدماتها الإدارية والرقابية، والمشاركة في مشروع هيكلة شبكة خطوط النقل العام بين مدن مراكز المحافظات والعاصمة عمّان، والذي من المقرر أن يبدأ في مرحلته الأولى خلال العام الجاري، ويشمل مناطق الكرك، إربد، السلط وجرش، وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري ووزارة النقل.



وفي كلمته خلال الاجتماع، أوضح رئيس مجلس الإدارة، سعود نصيرات، أن عام 2024 شهد استمراراً للظروف الاقتصادية الصعبة في المنطقة، إلا أن الشركة استطاعت الحفاظ على أدائها التشغيلي والمالي، مما انعكس إيجاباً على نتائجها، حيث بلغت الأرباح 11,493 دينار في نهاية العام، بالرغم من أن الخسائر المتراكمة ما زالت تشكل نسبة 26.6% من رأس مال الشركة البالغ 15 مليون دينار.

وعلى صعيد الخطط التشغيلية للعام المقبل، تسعى الشركة لتجديد عقود تشغيل الحافلات على خطوط أمانة عمّان لمدة 15 عاماً، وزيادة عدد الحافلات لتوسيع الخدمات وزيادة الإيرادات، كما ستعزز الشركة التحول الكامل للدفع الإلكتروني، إلى جانب المشاركة في مشروع وزارة النقل لهيكلة شبكة النقل بين العاصمة ومراكز بعض المحافظات، إضافة إلى خفض تكاليف التشغيل والمصاريف الإدارية.



من جانبه، أشار المدير العام، الدكتور مؤيد أبو فردة، إلى أن الشركة استطاعت خلال 2024 الحفاظ على مستوى أداء مقارب للعام السابق، حيث تم تفعيل برامج تشغيلية جديدة للحافلات وتحسين طرق تحصيل الأجور باعتماد الدفع الإلكتروني، ما ساهم في تعزيز الرقابة وزيادة الإيرادات اليومية.



وبيّن أبو فردة أن إدارة التدقيق الداخلي أنجزت تحديثات واسعة على معايير الممارسة، بما في ذلك وضع ميثاق ودليل إجراءات وخطط تشغيلية واستراتيجية للفترة 2025–2028، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية نشاط التدقيق الداخلي.