الخميس 15-12-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 15-12-2022 09:40 ص

المجالي: فخورون بدور الناقل الوطني في ربط الأردن بالعالم

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الوكيل الإخباري - يصادف اليوم الخامس عشر من شهر كانون أول الجاري الذكرى التاسعة والخمسين لتأسيس شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية على يد مؤسسها الملك الحسين رحمه الله عام 1963 وبدء انطلاقتها في أجواء العالم لتكون سفير صداقة وتفاهم ومودة، وبتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني رعاه الله ما تزال الملكية الأردنية تقوم بهذا الدور على أسس من التطور والحداثة والحفاظ على مكانتها المتميزة.اضافة اعلان


نائب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية /الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي أعرب عن تقدير الشركة الكبير للاهتمام المتواصل من الدولة والحكومة الأردنية بمسيرتها والحرص على استمرارها للقيام بواجبها كناقل جوي وطني للأردن يُسهم في دعم الاقتصاد الأردني ومشغل أساسي للكوادر البشرية ويدعم الجهود السياحية والثقافية والمجتمعية، معبراً عن شكره وتقديره للعاملين في الشركة والمتقاعدين والذين بنوا هذه الشركة ومكنوها من الوصول إلى المكانة التي تبعث على الاعتزاز والفخر.

وأضاف تؤدي الملكية الأردنية العديد من الأدوار الرامية إلى تسويق الأردن سياحيا في الخارج، من خلال المشاركة في مختلف أسواق السياحة والسفر الدولية والمعارض العالمية وتعزيز دورها كشريك رئيسي وناقل جوي رسمي لعدة مهرجانات ومؤتمرات محلية وعالمية باعتبار ان الشركة تحمل رسالة الأردن الحضارية والثقافية والسياحية لمختلف انحاء العالم، كما تمنح خصومات للأفواج السياحية القادمة الى المملكة وتقوم بتسيير رحلات عارضة لهذه الغاية في أوقات التدفق السياحي.

وأوضح المجالي أن الملكية الأردنية تواصل استراتيجيتها الطموحة في مجال تعزيز مسيرة الاستدامة والحفاظ على البيئة، وإدخال اسطول طائرات صديق للبيئة، فضلاً عن ترجمة رسالة الملكية الأردنية في دعم المجتمع المحلي وتقديم الرعاية لمختلف القطاعات ومنها التعليم والنشاطات والفعاليات وتعزيز التطور والابتكار لدى الشباب الأردني.

 




 

 


 

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