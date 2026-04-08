المجلس الثقافي البريطاني يكرّم 106 طلبة متفوقين في جوائز الملكة رانيا 2026

الوكيل الإخباري- تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله، استضاف المجلس الثقافي البريطاني في الأردن النسخة العشرين من جوائز الملكة رانيا للتميّز الأكاديمي لطلاب الشهادة البريطانية، في فندق فورسيزونز عمّان؛ حيث جرى الاحتفاء بالإنجازات الأكاديمية الاستثنائية لـ 106 من الطلبة الأردنيين المتفوقين الذين حصلوا مجتمعين على 136 جائزة ضمن مؤهلات التعليم البريطاني.

اضافة اعلان



وكرّمت الفعالية السنوية الطلبة الذين حققوا مراتب "الأول على مستوى العالم"، و"الأول على مستوى الإقليم"، و"الأول على مستوى الدولة" في امتحانات التعليم البريطاني المقدّمة من كامبريدج وبيرسون وأوكسفورد AQA، مما يعكس الأداء القوي للأردن ضمن منظومة التعليم البريطاني العالمية.



جمعت الفعالية أكثر من 400 ضيف، من بينهم 80 ممثلًا عن المدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني، إضافةً إلى أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات، للاحتفاء بالتميّز والمثابرة والقوة التحويلية للتعليم، كما حضر الحفل معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وسفير المملكة المتحدة لدى الأردن فيليب هول، وممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ممثلين عن الجهات الثلاث المانحة للمؤهلات البريطانية: كامبريدج، وبيرسون، وأوكسفورد AQA.



وتعليقًا على ذلك، قال أليكس لامبرت، مدير المجلس الثقافي البريطاني في الأردن: "تواصل جوائز الملكة رانيا للتميّز الأكاديمي لطلاب الشهادة البريطانية تسليط الضوء على المواهب الاستثنائية والطموح والمرونة لدى الطلبة في الأردن. وتعكس هذه الإنجازات التميّز الأكاديمي من جهة، وقوة الشراكات بين الطلبة والأسر والمدارس وأنظمة التعليم الدولية من جهة أخرى".



وبدورها، قالت أميرة مناع، مديرة الامتحانات في العراق والأردن وليبيا وفلسطين في المجلس الثقافي البريطاني: "نشهد عامًا بعد عام تحقيق الطلبة لأعلى المعايير الدولية، وهو ما يعكس إصرارهم ومهنية الكوادر التعليمية، والثقة التي تضعها المدارس والأسر في التعليم البريطاني. وتعزّز هذه النتائج مكانة الأردن بوصفه رائدًا في التعليم الدولي على مستوى الإقليم".



وبالإضافة إلى إنجازات الطلبة، سلّط الحفل الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه الهيئات التدريسية وقادة المدارس وأولياء الأمور؛ حيث يظل التزامهم ودعمهم عنصرًا أساسيًا في نجاح الطلبة، بما يعزز الجهود المشتركة الكامنة وراء كل إنجاز.