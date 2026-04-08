المجلس الثقافي البريطاني يكرّم 106 طلبة متفوقين في جوائز الملكة رانيا 2026
الأربعاء، 08-04-2026 11:25 ص

الوكيل الإخباري- تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله، استضاف المجلس الثقافي البريطاني في الأردن النسخة العشرين من جوائز الملكة رانيا للتميّز الأكاديمي لطلاب الشهادة البريطانية، في فندق فورسيزونز عمّان؛ حيث جرى الاحتفاء بالإنجازات الأكاديمية الاستثنائية لـ 106 من الطلبة الأردنيين المتفوقين الذين حصلوا مجتمعين على 136 جائزة ضمن مؤهلات التعليم البريطاني.

وكرّمت الفعالية السنوية الطلبة الذين حققوا مراتب "الأول على مستوى العالم"، و"الأول على مستوى الإقليم"، و"الأول على مستوى الدولة" في امتحانات التعليم البريطاني المقدّمة من كامبريدج وبيرسون وأوكسفورد AQA، مما يعكس الأداء القوي للأردن ضمن منظومة التعليم البريطاني العالمية.


جمعت الفعالية أكثر من 400 ضيف، من بينهم 80 ممثلًا عن المدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني، إضافةً إلى أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات، للاحتفاء بالتميّز والمثابرة والقوة التحويلية للتعليم، كما حضر الحفل معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وسفير المملكة المتحدة لدى الأردن فيليب هول، وممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ممثلين عن الجهات الثلاث المانحة للمؤهلات البريطانية: كامبريدج، وبيرسون، وأوكسفورد AQA.


وتعليقًا على ذلك، قال أليكس لامبرت، مدير المجلس الثقافي البريطاني في الأردن: "تواصل جوائز الملكة رانيا للتميّز الأكاديمي لطلاب الشهادة البريطانية تسليط الضوء على المواهب الاستثنائية والطموح والمرونة لدى الطلبة في الأردن. وتعكس هذه الإنجازات التميّز الأكاديمي من جهة، وقوة الشراكات بين الطلبة والأسر والمدارس وأنظمة التعليم الدولية من جهة أخرى".


وبدورها، قالت أميرة مناع، مديرة الامتحانات في العراق والأردن وليبيا  وفلسطين في المجلس الثقافي البريطاني: "نشهد عامًا بعد عام تحقيق الطلبة لأعلى المعايير الدولية، وهو ما يعكس إصرارهم ومهنية الكوادر التعليمية، والثقة التي تضعها المدارس والأسر في التعليم البريطاني. وتعزّز هذه النتائج مكانة الأردن بوصفه رائدًا في التعليم الدولي على مستوى الإقليم".


وبالإضافة إلى إنجازات الطلبة، سلّط الحفل الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه الهيئات التدريسية وقادة المدارس وأولياء الأمور؛ حيث يظل التزامهم ودعمهم عنصرًا أساسيًا في نجاح الطلبة، بما يعزز الجهود المشتركة الكامنة وراء كل إنجاز.


منذ إطلاقها عام 2003، أصبحت جوائز الملكة رانيا للتميّز الأكاديمي لطلاب الشهادة البريطانية حدثًا سنويًا بارزًا، يتماشى مع رؤية جلالة الملكة رانيا نحو التميّز التعليمي والابتكار والانفتاح العالمي. ومع دخولها عامها العشرين، تواصل هذه الجوائز إلهام أجيال من المتعلمين، وترسيخ مكانة الأردن وجهةً رائدةً إقليميًا في التعليم الدولي.

أحدث الأخبار

نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس

عربي ودولي فانس: الإيرانيون ظنوا أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل لبنان وهو ليس كذلك

شعار جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

عربي ودولي توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة

علما إيران وإسرائيل.

عربي ودولي وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة

الأكثر مشاهدة