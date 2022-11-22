المدرسة المعمدانية تشارك في فعاليات اسبوع الريادة العالمي بنسخته الـ14

الوكيل الإخباري - شاركت المدرسة المعمدانية في فعاليات أسبوع الريادة العالمي بعدة أنشطة وفعاليات بالشراكة مع مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، من خلال استضافت المدرسة مدير التدريب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسام فاخوري لتقديم ورشة عمل تحت عنوان: " مهارة حل المشكلات بطرق ابداعية ""creative problem-solving workshop ، إضافة إلى مشاركة عدد من طلبة المرحلة الثانوية في ورشة تفاعلية، استعرضت كيفية تحليل أسباب المشكلة وتطبيق أدوات لحل المشكلات بطرق ابداعية مع تعلم مهارة أخذ القرار.

كما استضافت المدرسة المدير التنفيذي لريادة الأعمال في مؤسسة إنجاز صفا حجازين، لتعريف بالريادة المجتمعية؛ وأهميتها في مجتمعاتنا مع استعراض أمثلة عن رياديين أردنيين في المجال المجتمعي و فرص الدعم المتاحة لهم في الأردن. وتم خلال اللقاء استعراض الذكاء الاصطناعي مع اعطاء أمثلة لرياديين أردنيين يستخدمون مفهوم الذكاء الاصطناعي ويطبقونه في أعمالهم ومشاريعهم. كما استعرض مؤسس شركة لوجاتا رامي حسنين تقديم أمثلة حية من خلال شركته الناشئة وكيفية عملها في مجال الذكاء الاصطناعي.

و كان للقاء طلبة المدرسة مع رياديين ناجحين يستخدمون أحدث التقنيات التكنولوجية ويطبقونها على أرض الواقع الأثر الإيجابي وهو ما تسعى فعاليات أسبوع الريادة العالمي لتحقيقه في تغطية مدينة عمان و المحافظات والتي ستتعرض ليس للمفاهيم والمسائل المختلفة المرتبطة بالريادة فحسب، بل والعديد من النجاحات والإنجازات المتصلة بهذا القطاع الحيوي، وآلية توفير المزيد من الدعم لرواد الأعمال الأردنيين في شتى أنحاء الوطن

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