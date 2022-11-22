الثلاثاء 22-11-2022
الوكيل الاخباري

التربية تنشر رابط أرقام جلوس تكميلية التوجيهي

وزير المالية: لن يتم صرف أي مطالبات مالية بعد هذا التاريخ

المواجهات العربية بكأس العالم اليوم تتصدر حديث الأردنيين

وزارة الصحة تحذر من إساءة استخدام المضادات الحيوية

هام من وزارة العمل بشأن إجازة الأمومة

فيديو - الحاج حسين ذهب للصلاة في المسجد فاختاره الله إلى جواره

المساعدات الخارجية للاردن تتجاوز الـ 2 مليار دولار

الاردنيون يقبلون على شراء الذرة مع ذروة الانتاج

مونديال قطر ينعش قطاعات اقتصادية في الأردن

الصحة توجه رسالة لمرضى السكري في الأردن

الثلاثاء، 22-11-2022 10:50 ص

المدرسة المعمدانية تشارك في فعاليات اسبوع الريادة العالمي بنسخته الـ14

22


الوكيل الإخباري - شاركت المدرسة المعمدانية في فعاليات أسبوع الريادة العالمي بعدة أنشطة وفعاليات بالشراكة مع مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، من خلال  استضافت المدرسة مدير التدريب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسام فاخوري لتقديم ورشة عمل تحت عنوان: " مهارة حل المشكلات بطرق ابداعية ""creative problem-solving workshop ، إضافة إلى مشاركة عدد من طلبة المرحلة الثانوية في ورشة تفاعلية، استعرضت كيفية تحليل أسباب المشكلة وتطبيق أدوات لحل المشكلات بطرق ابداعية مع تعلم مهارة أخذ القرار.
كما استضافت المدرسة المدير التنفيذي لريادة الأعمال  في مؤسسة إنجاز صفا حجازين،  لتعريف بالريادة المجتمعية؛ وأهميتها في مجتمعاتنا مع استعراض أمثلة عن رياديين أردنيين في المجال المجتمعي و فرص الدعم المتاحة لهم في الأردن. وتم خلال اللقاء استعراض الذكاء الاصطناعي مع اعطاء أمثلة لرياديين أردنيين يستخدمون مفهوم الذكاء الاصطناعي ويطبقونه في أعمالهم ومشاريعهم. كما استعرض مؤسس شركة لوجاتا  رامي حسنين تقديم أمثلة حية من خلال شركته الناشئة وكيفية عملها في مجال الذكاء الاصطناعي.
و كان للقاء طلبة المدرسة مع رياديين ناجحين يستخدمون أحدث التقنيات التكنولوجية ويطبقونها على أرض الواقع الأثر الإيجابي وهو ما تسعى فعاليات أسبوع الريادة العالمي لتحقيقه في تغطية مدينة عمان و المحافظات والتي ستتعرض ليس للمفاهيم والمسائل المختلفة المرتبطة بالريادة فحسب، بل والعديد من النجاحات والإنجازات المتصلة بهذا القطاع الحيوي، وآلية توفير المزيد من الدعم لرواد الأعمال الأردنيين في شتى أنحاء الوطن

اضافة اعلان

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Best D&I award

"زين" تفوز بجائزة أفضل استراتيجية في "التنوع والاشتمال"على مستوى الشرق الأوسط

WEC_2022_Rd.6_292

فريق تويوتا جازو للسباقات يحتفل بفوزٍ مذهل في بطولة العالم للتحمل لعام 2022

posss

"زين" تطلق النسخة الثانية من حملة "وحوش الإنترنت" بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل

WhatsApp Image 2022-11-21 at 12.10.00 PM

خصومات مميزة مع حملات عروض نهاية العام من "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"

nafisa

حلويات نفيسة تطلق اغنية كأس العالم

السوق المفتوح الاردن يتيح لك التواصل ع مقدمي خدمات البناء والمقاولات

السوق المفتوح في الأردن يتيح لك التواصل مع مقدمي خدمات البناء والمقاولات

أخبار متعلقة
ipark

الاعلان عن اطلاق برنامج "Touchdown" بالتعاون بين مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا و حاضنة الاعمال IPARK و السفارة الأمريكية

ك

 "Entro Gate" تشارك في فعاليات أسبوع الريادة العالمي 14

س

جامعة الاميرة سمية تكرم طلبتها المتفوقين وتوقع مذكرة تفاهم مع شركة سيروكو مينا

س

برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يطلق فعاليات أسبوع الريادة العالمي بنسخته 14 بالشراكة مع زين

wep

الطالب محمد الجعفري من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يحرز برونزية العالم للكاراتيه

سي

جامعة الأميرة سمية الأولى على أوروبا والشرق الأوسط في مسابقة الأمن السيبراني