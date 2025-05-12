"المركزية" تحصد الجائزة الذهبية لموزّعي تويوتا لعام 2024 لعلامتي تويوتا ولكزس للمرة الثانية على التوالي

12:40 م

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الوكيل الإخباري- أضافت "المركزية" إنجازًا جديدًا إلى سجلّها الحافل بالنجاحات؛ حيث فازت مؤخرًا بالجائزة الذهبية لموزّعي تويوتا لعام 2024، المقدّمة من شركة تويوتا موتور كوربوريشن (Toyota Motor Corporation) لعلامتي تويوتا ولكزس، وذلك للعام الثاني على التوالي، في تقدير يؤكد التزامها بالتميّز والابتكار وتقديم أعلى مستويات رضا العملاء في السوق الأردني. اضافة اعلان





تُمنح هذه الجائزة المرموقة للموزّعين الذين يُظهرون أداءً استثنائيًا ضمن مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل: النمو المستدام في المبيعات والتسويق مقارنة بالعام السابق، والمبادرات المتعلقة بفرق تويوتا جازو للسباقات ورياضة السيارات، وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار، والتحوّل والابتكار في الأعمال، وتطوير سلسلة القيمة، والاستثمار في المستقبل من خلال البنية التحتية والتدريب والمبادرات المرتبطة بالحياد الكربوني، بالإضافة إلى تقديم حلول تنقّل شاملة.



قدّم الجائزة إييتشيرو أوجيما، نائب الرئيس الأول لمجموعة المبيعات في تويوتا الهند والشرق الأوسط، خلال زيارته التسويقية إلى الأردن ضمن جولة إقليمية، حيث أبدى تقديره للجهود التي تبذلها "المركزية" في تمثيل علامتي تويوتا ولكزس بالشكل الأمثل.



وأعرب نديم حداد، المدير التنفيذي لـ"المركزية"، عن سعادته بالفوز بهذه الجائزة، قائلًا: "نفتخر بهذا التكريم من شركة تويوتا موتور كوربوريشن، والذي نحظى به للعام الثاني على التوالي. ويُعدّ هذا الإنجاز ثمرة التزام فريقنا المتميّز، واستثماراتنا الاستراتيجية في الابتكار، وسعينا المستمر نحو تقديم أفضل خدمات التنقّل والحلول الشاملة لعملائنا في الأردن، مما يسهم في ترسيخ مكانتنا شريكًا موثوقًا في تمثيل علامتي تويوتا ولكزس بما ينسجم مع قيمها العالمية ورؤيتها نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة".



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