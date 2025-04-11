المركزية تويوتا" تبرز بقوة ضمن مشهد رياضة السيارات برعاية ثلاثة راليات كُبر

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الوكيل الإخباري- تتألق "المركزية تويوتا" في حضورها ضمن مشهد رياضة السيارات هذا الشهر من خلال رعاية ثلاثة سباقات رالي رئيسية، تشمل "رالي وادي القمر" و"رالي باها الأردن" اللذيْن يُقامان بالتوازي في الفترة من 10 إلى 12 نيسان في وادي رم، و"رالي جميل" الذي يقام في الفترة من 21 إلى 26 نيسان بين الأردن والسعودية، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأهمية هذه الرياضة في تعزيز روح التحدي والمنافسة. اضافة اعلان





تتمثل أهمية هذه الراليات في تميّز كلٍ منها بأهميته الفريدة، وجمهوره، ومستوى المنافسة فيه؛ إذ يشتهر "رالي وادي القمر" بتضاريسه الصحراوية الوعرة التي تختبر قوة التحمل والأداء للسيارات في البيئة الصحراوية، في حين يستقطب "رالي باها" المعتمد من الاتحاد الدولي للسيارات أبرز السائقين من مختلف أنحاء المنطقة، ويُعدّ اختبارًا حقيقيًا لأداء السيارات في مسارات صحراوية طويلة وصعبة.



وفي إطار مشاركتها الميدانية ضمن "رالي وادي القمر"، تنضم "المركزية تويوتا" بسيارتيْها تويوتا فورتشنر وتويوتا هايلوكس من خلال ثلاثة فرق رسمية تتألف من مجموعة من السائقين المحترفين والمؤثرين، وهم: السائقة نتاشا دخقان (هايلوكس) وملاحتها فرح زيد الحموري، والسائق رامي طوقان (فورتشنر) وملاحه فهد حسن، إلى جانب السائق تامر بسيسو (هايلوكس) وملاحه سيف منصور، مما يُبرز أداء سيارات تويوتا في السباقات الصحراوية.



وعلى متن سيارات تويوتا أيضًا، تُشارك ديزرت فوكس في هذا الرالي بفِرَقٍ تضم طارق مشربش (فورتشنر) وملاحه أحمد حريبات، وأسعد ارشيد (فورتشنر) وملاحه حازم العجلوني، وتيمور الموج (هايلوكس) وملاحته أنجلينا ريحاني. أما في "رالي باها الأردن"، فتشارك سيارة تويوتا إف جي كروزر موديل 2009 بقيادة السائق يحيى صُوبر ومرافقة الملاح إبراهيم حمات، ليؤكدا من خلال هذه المشاركة جاهزية سيارات تويوتا لمختلف التضاريس والظروف.







وفي موازاة السباقات على أرض الواقع، ترعى "المركزية" سباق محاكاة "باها" الذي يُقام على هامش "رالي باها الأردن"، باستخدام لعبة Gran Turismo 7، والذي انطلقت تصفياته في 7 نيسان، وتأهّل منها أفضل 10 متسابقين إلى النهائيات التي ستُجرى في 11 نيسان من الساعة 7 مساءً حتى 9 مساءً، وسيحصل الفائز على جائزة مالية يُعلَن عنها لاحقًا.



أمّا "رالي جميل"، فيُعدّ من الأحداث الفريدة في رياضة السيارات على مستوى المنطقة، إذ يُخصَّص بالكامل للنساء، ويجمع بين التحدّي الرياضي وروح المغامرة والثقافة. وتمتد نسخة هذا العام من البترا في الأردن، مرورًا بعدة مدن سعودية مثل تبوك والعُلا وحائل، وتصل إلى القصيم، بواقع أكثر من 1500 كم من القيادة والملاحة عبر تضاريس متنوعة ومواقع طبيعية وتاريخية بارزة، ما يجعل هذه النسخة الأكبر والأكثر تنوعًا حتى الآن.



وتشارك "المركزية تويوتا" في هذه النسخة من رالي جميل بسيارتي تويوتا فورتشنر وتويوتا لاند كروزر برادو، من خلال فريقين نسائيين؛ يتكوّن الأول من السائقة فرح زكريا والملاحَة جوي إبراهيم، بينما يضم الفريق الثاني السائقة رنا حدادين والملاحَة أنجلينا ريحاني. وتُمثّل هذه المشاركة خطوة نوعية نحو تعزيز دور المرأة الأردنية والعربية في المنافسات الرياضية المتقدمة.



وحول ذلك، أعرب نديم حداد، المدير التنفيذي لـ ‘مجموعة المركزية’ عن فخره الكبير بهذا الشهر الحافل بدعم الفعاليات الرياضية المهمة للسيارات في الأردن والمنطقة، قائلًا: “إن رعايتنا لهذه السباقات والراليات تعكس التزامنا العميق برياضة السيارات وإيماننا بأهمية تقديم الدعم اللازم للسائقين والمشاركين في المنطقة. كما أننا نثق بمتانة واعتمادية سيارات تويوتا، وهو ما يجعلها الخيار الأمثل لخوض أصعب التحديات على الطرق الوعرة، ونؤمن بأن هذه الرعايات ستسهم في تعزيز المكانة الرائدة للعلامة التجارية تويوتا في الأداء والموثوقية."



تعكس هذه الرعايات التزام "المركزية تويوتا" بدعم رياضة السيارات المحلية والإقليمية، فضلًا عن تعزيز المكانة الرائدة للعلامة التجارية في مجال الأداء والتحمل في السباقات، مما يعكس ثقة العلامة التجارية في قدرة سيارات تويوتا على التفوق في أصعب الظروف الصحراوية والوعرة، ويعزز مكانتها ضمن عالم رياضة السيارات.



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