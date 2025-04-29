"المركزية تويوتا" تحتفي بإنجاز تاريخي في رالي جميل 2025 بقيادة السائقة فرح زكريا والمؤثرة جوي إبراهيم

الوكيل الإخباري- حققت "المركزية تويوتا" إنجازًا بارزًا في رالي جميل 2025 بعد أن جاءت السائقة الأردنية فرح زكريا، والملاحة الأردنية المؤثرة جوي إبراهيم بالمركز الأول في فئة PT6 والمركز الثالث في الترتيب العام على متن سيارة تويوتا فورتشنر. ويُعدّ هذا الإنجاز الأول من نوعه لفريق من الجنسية نفسها في تاريخ الرالي، مما يعزز مكانة المرأة الأردنية في سباقات السيارات الإقليمية.

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فرح زكريا هي سائقة شابة ومتميزة في رياضة السيارات، تُعدّ أول فتاة تفوز ببطولة الأردن للكارتينغ عام 2007، وهي الممثلة الوحيدة للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تأهلت إلى نهائيات بطولة "FIA Rally Star" العالمية. حصدت فرح أكثر من 30 مركزًا على منصات التتويج، وشاركت في مجموعة واسعة من السباقات مثل الكارتينغ، والراليات، وسباقات الكروس كار، والصعود إلى التلال، واختبارات السرعة.



انطلق رالي جميل للسيدات لهذا العام من مدينة البترا الوردية في الأردن، مرورًا بعدة مدن سعودية مثل تبوك والعُلا وحائل، ووصولًا إلى القصيم؛ حيث قطعت المشاركات أكثر من 1600 كيلومتر خلال الفترة ما بين 21 و26 نيسان 2025، وسط تحديات مشوّقة وإثبات حقيقي للإصرار والتميّز.



وكان فريق "المركزية تويوتا" الثاني الذي ضمّ السائقة رنا حدادين والملاحة أنجيلينا ريحاني على متن سيارة تويوتا فورتشنر، قد أظهر أداءً قويًا وروحًا رياضية عالية على مدار مراحل الرالي.



وأعرب نديم حداد، المدير التنفيذي لـ "المركزية" عن فخره بهذا الإنجاز المميز الذي يبرز قدرات سائقات "المركزية تويوتا" وإصرارهن على تحقيق النجاح في واحد من أصعب الراليات الإقليمية. وأضاف: "سعداء بشراكتنا الاستراتيجية مع شركة عبد اللطيف جميل وجميل لرياضة المحركات عن طريق تويوتا جازو للسباقات الأردن لدعم هذا الرالي ورفع شأن المرأة في رياضة السيارات، خاصة أن تواجدها عالميًا في هذا النوع من الرياضات ليس على المستوى المطلوب". وتابع: "تويوتا ليست مجرد وسيلة نقل، بل رفيق المغامرة الحقيقي؛ فهي السيارة التي تثق بها لتأخذك إلى أقسى التضاريس، والأهم من ذلك، تعيدك منها بأمان".



وأردف: "إن دعمنا المستمر لرياضة السيارات ومشاركة النساء في الراليات جزء لا يتجزأ من رسالتنا في "المركزية". نؤمن بأن هذه النجاحات ليست إلا بداية لمزيد من الإنجازات التي سترفع اسم الأردن عاليًا، وسنواصل العمل على دعم المبادرات المجتمعية والرياضية التي تبني الأجيال وتمكّن الأفراد وتحفز روح التحدي والإبداع".



وبوصفها الراعي الرسمي لرالي جميل 2025، تواصل "المركزية تويوتا" تجسيد التزامها الراسخ بدعم رياضة السيارات في الأردن وتمكين المرأة من تحقيق النجاحات في مختلف المجالات، مؤكدةً إيمانها العميق بأهمية تعزيز مشاركتها في المنافسات الرياضية الإقليمية والدولية. ومن جهة أخرى، أبرز هذا الحدث قدرة سيارات الدفع الرباعي من تويوتا على التألق على مختلف التضاريس والاعتمادية العالية والأداء المميز.