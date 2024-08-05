"المركزية تويوتا" تدعم الصادق وعشيش في أولمبياد باريس 2024

وبهذه المناسبة، قال نديم حداد، المدير التنفيذي لـ "مجموعة المركزية": "فخورون بمواصلة دعمنا للرياضيين الأردنيين المتميزين في الساحات العالمية ضمن التزامنا المجتمعي والرياضي، ويسرنا رعاية نجومنا المشاركين في أولمبياد باريس 2024؛ حيث ندعم بطلتنا جوليانا الصادق التي تستعد لبدء المنافسات نهاية الأسبوع الجاري، متمنيين لها كلّ النجاح والتوفيق. وكلنا فخر ببطلنا زياد عشيش الذي قدّم أداءً رائعًا قبل خروجه من المنافسات".
وأضاف: "تأتي هذه الرعاية جزءًا من الحملة العالمية لشركة تويوتا "ابدأ المستحيل Start Your Impossible by Toyota"، والتي تساعدنا في تشكيل مجتمعٍ أكثر شمولًا واستدامة يُتيح لكل فرد فرصة تجاوز التحديات وتحقيق الأحلام".
ومن أبرز الرياضيين الأردنيين الذين قدّمت لهم "المركزية تويوتا" دعمها عبر هذه الحملة إلى جانب الصادق وعشيش، متسلق الجبال أحمد بني هاني، والعدّاء نبيل مقابلة، وبطل الفروسية رعد الناصر وغيرهم الكثير من نجوم الرياضة في الأردن.
بإمكان المهتمين البقاء على اطّلاع بآخر أخبار "المركزية تويوتا" ومستجداتها وأحدث فعالياتها وشراكاتها في مختلف المجالات من خلال متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.
-
أخبار متعلقة
-
حلويات الحاج محمود حبيبة تحذر من روابط وهمية
-
البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة بالقروض السكنية
-
باريس 2024: الأبطال الأولمبيين يخلّدون لحظات النصر باستخدام الإصدار الأولمبي من هاتف Galaxy Z Flip6
-
"طلبات" الأردن تنفذ سلسلة من المبادرات التمكينية والتحفيزية لسائقيها في النصف الأول من العام 2024
-
فاين للحلول المتكاملة تتعاون مع برنامج USAID للإصلاح الاقتصادي من أجل دخول أسواق عالمية جديدة
-
زين تُقدّم 5 مِنح دراسية لمنتفعات من مؤسسة "إيليا نُقل"
-
شركة البوتاس العربية تهنئ العائلة الهاشمية بولادة الأميرة إيمان الحسين
-
حلويات حبيبة تُهنئ بقدوم الأميرة إيمان الحسين