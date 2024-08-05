"المركزية تويوتا" تدعم الصادق وعشيش في أولمبياد باريس 2024

الوكيل الإخباري- ضمن الحملة العالمية لشركة تويوتا "ابدأ المستحيل Start Your Impossible by Toyota"، تدعم "المركزية تويوتا" البطلة الأردنية جوليانا الصادق خلال مشاركتها في منافسات التايكوندو في أولمبياد باريس 2024، والتي تستهلّها يوم الجمعة 9 آب الجاري، إلى جانب دعمها للبطل الأردني زياد عشيش الذي تألق خلال مشاركته في البطولة ووصل إلى الدور ربع النهائي لمنافسات الملاكمة.



وبهذه المناسبة، قال نديم حداد، المدير التنفيذي لـ "مجموعة المركزية": "فخورون بمواصلة دعمنا للرياضيين الأردنيين المتميزين في الساحات العالمية ضمن التزامنا المجتمعي والرياضي، ويسرنا رعاية نجومنا المشاركين في أولمبياد باريس 2024؛ حيث ندعم بطلتنا جوليانا الصادق التي تستعد لبدء المنافسات نهاية الأسبوع الجاري، متمنيين لها كلّ النجاح والتوفيق. وكلنا فخر ببطلنا زياد عشيش الذي قدّم أداءً رائعًا قبل خروجه من المنافسات".



وأضاف: "تأتي هذه الرعاية جزءًا من الحملة العالمية لشركة تويوتا "ابدأ المستحيل Start Your Impossible by Toyota"، والتي تساعدنا في تشكيل مجتمعٍ أكثر شمولًا واستدامة يُتيح لكل فرد فرصة تجاوز التحديات وتحقيق الأحلام".



ومن أبرز الرياضيين الأردنيين الذين قدّمت لهم "المركزية تويوتا" دعمها عبر هذه الحملة إلى جانب الصادق وعشيش، متسلق الجبال أحمد بني هاني، والعدّاء نبيل مقابلة، وبطل الفروسية رعد الناصر وغيرهم الكثير من نجوم الرياضة في الأردن.