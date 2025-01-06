"المركزية تويوتا" تدعو أطفال الأردن للمشاركة في النسخة الثامنة عشرة من مسابقة سيارة الأحلام من تويوتا الفنية

الوكيل الإخباري- لإثراء أحلام الأطفال ومخيلتهم في تصوّر مبتكر للمركبات ووسائل النقل، تدعو "المركزية تويوتا" أطفال الأردن ضمن إحدى الفئات العمرية الثلاث: 7 أعوام أو أقل، و8-11 عامًا، و12-15 عامًا للتقدّم إلى مسابقة سيارة الأحلام من تويوتا الفنية بنسختها الثامنة عشرة حتى 28 شباط 2025.

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للاشتراك في المسابقة، يجب على الأطفال تعبئة طلب التقديم وإرفاق صورة عن العمل الفني في موعد أقصاه 28 شباط 2025 عبر هذا الرابط. وستختار لجنة التحكيم التي تضم مجموعة من الفنانين الفائزين بعد تقييم أعمالهم يوم 4 آذار 2025. وسيُعلن عن الفائز من كل فئة من الفئات العمرية الثلاث يوم 8 آذار 2025 خلال حفل الإعلان عن الجوائز الذي ستستضيفه "المركزية تويوتا" في معرضها في شارع مكة. سيحصل الفائزون بالمركز الأول من كل فئة من الفئات العمرية الثلاث على جهاز آيباد مع قلم "أبل" الذكي للأجهزة اللوحية، في حين سينال الفائزون بالمركزيْن الثاني والثالث من كل فئة على مجموعة من مستلزمات الرسم. وستُنافس الأعمال الفنية لأصحاب المركز الأول من الأردن الفائزين من دول أخرى في المسابقة العالمية التي ستقام في اليابان هذا العام، وسيحصل الفائز باللقب العالمي على جائزة نقدية.