الخميس 28-03-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل اختفاء صحفية في غزة يثير القلق.. ومطالب بالكشف عن مصيرها

نمو صادرات الأسمدة والألبسة في كانون الثاني

تفعيل الدفاعات الجوية لاعتراض جسم جوي في صفد

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الوسطى

عملية جراحية نوعية في مستشفى الملك المؤسس

ارتفاع الإيرادات المحلية العام الماضي إلى 8.432 مليارات دينار

هبوط مروحيات إجلاء إسرائيلية لنقل جنود مصابين غرب خان يونس

الحنيطي يستقبل مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض

الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر

الخميس، 28-03-2024 04:05 م

"المركزية تويوتا" ترعى إفطارًا رمضانيًا لـ 100 طفل ضمن مبادرة "ارسم بسمة"

_I9I8624


الوكيل الاخباري -  واصلت "المركزية تويوتا" دعمها للأطفال في الأردن ضمن مسؤوليتها الاجتماعية؛ حيث رعت إفطارًا رمضانيًا لـ 100 طفل من جمعية اليمامة ومركز عبد الله بن عوف، وذلك ضمن سلسلة إفطارات "ارسم بسمة" التي ينظمها مركز هيا الثقافي.

اضافة اعلان


تخلل الإفطار العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي أسهمت في رسم البسمة على وجوه الأطفال؛ حيث قضوا وقتًا ممتعًا ضمن أجواء من المودة والسعادة في شهر رمضان المبارك.


بإمكان المهتمين البقاء على اطّلاع بآخر أخبار "المركزية تويوتا" ومستجداتها وأحدث فعالياتها من خلال متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.  

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3636

سيارة كيا بيكانتو الجديدة كلياً تصل إلى معرض كيا تاون

13666

Visa تطلق حلولاً جديدة مرتكزة إلى الذكاء الاصطناعي دعماً لأعمالها بمجال خدمات القيمة المضافة

IMG-20240326-WA0014

الملكية الأردنية ترعى يوم في "موائد الرحمن" مع تكية أم علي

5

منصّة زين تنظّم سلسلة جلسات حوارية ريادية خلال شهر رمضان

EYAD0197

بنك الإسكان يواصل دعمه لبرامج تكية أم علي بمشاركة واسعة من موظفيه في أنشطة شهر رمضان

WhatsApp Image 2024-03-28 at 9.22.27 AM

"المركزية للوكالات التجارية" تطلق عرضاً ترويجياً على سيارات شيري خلال شهر رمضان المبارك

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-03-27 at 1.07.23 PM

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تدعو موظفيها وعائلاتهم لمأدبة إفطار بأجواء رمضانية مميزة

2

"المركزية تويوتا" ترعى حلم الأولمبياد للفارس الأردني رعد ناصر

3

JTI الأردن تقيم مأدبة إفطار للطلاب المستفيدين من صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

8

"المركزية تويوتا" تعلن أسماء الأطفال الفائزين بالنسخة السابعة عشرة من مسابقة تويوتا "ارسم سيارة الأحلام"

22024514336646711020

"المركزية تويوتا" تُطلِق حملة رمضانية مميزة لعملائها بخصومات تصل إلى 10000 دينار