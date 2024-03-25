"المركزية تويوتا" ترعى حلم الأولمبياد للفارس الأردني رعد ناصر

الوكيل الاخباري - تواصل "المركزية تويوتا" دعمها للشابات والشباب المتفوقين في مجال الرياضة؛ إذ أعلنت مؤخرًا رعايتها الرسمية لبطل الفروسية الأردني رعد ناصر في سعيه للمشاركة في بطولة العالم في آخن في ألمانيا والتأهّل لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2026 وتمكينه بكُل ما يلزم من مهارات لوصوله إلى هذا الحلم.

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ستتضمن استعدادات رعد ناصر التحاقه ببرنامجٍ تدريبيٍ مكثّف في أوروبا في إسطبلات لودغر بيرباوم؛ لاعب رياضة الفروسية الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية لألمانيا، ليلتقي بأصحاب الخبرات العالميين فيها، ويكتسب منهم المعرفة والمهارة بشكلٍ مباشر ضمن مرافق عالمية المستوى تؤمِّن تدريبًا احترافيًا للخيول والفرسان من مختلف الدول.



انضم رعد ناصر إلى "المركزية تويوتا" من خلال حملة تويوتا العالمية "ابدأ المستحيل"، والتي تهدف إلى تمكين الرياضيين من تجاوز التحدّيات وتخطّي الحدود وتحقيق أحلامهم مهما كانت كبيرة. وإضافةً إلى تجسيدها لروح التشجيع والتحدّي والتقدّم، تلتزم هذه الحملة بإيجاد مجتمعٍ أكثر شمولًا واستدامة يُمكّن الجميع من تحدّي المستحيل في حياتهم؛ إيمانًا منها بأنّ القدرة على الحركة لا تقتصر على السيارات، وإنّما تمتد لتصل إلى تجاوز التحديات وتحقيق الأحلام.



وحول ذلك، علّق نديم حدّاد، المدير التنفيذي لـ "المركزية" قائلًا: "الانطلاق في رحلة جديدة نحو تحقيق حلم كبير هو أكثر ما يُحمّسنا. فخورون برعاية بطل الفروسية الأردني رعد ناصر الذي انضم إلى هذا المجال منذ أكثر من أربعين عامًا وهو على استعداد الآن لتحدّي المستحيل وتحقيق حلم الفوز بالأولمبياد ضمن فريقنا الذي سيُقدّم له كُلّ أوجه الدعم التي تمكنه من الوصول إلى هذا الإنجاز. كُلنا ثقة بقدراته على أن يرفع علم الأردن عاليًا على منصة عالمية".



بإمكان المهتمين البقاء على اطّلاع بآخر مستجدات "المركزية تويوتا" ومشاركاتها في السباقات والبطولات المحلية، والإقليمية، والدولية من خلال متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.

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