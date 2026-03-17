المركزية تويوتا تشارك الأطفال الأقل حظًا فرحة رمضان بإفطارين خيريين في عمّان

الوكيل الإخباري- في أجواء رمضانية مليئة بالفرح والدفء، نظمت المركزية تويوتا إفطارين خيريين للأطفال الأقل حظًا في العاصمة عمّان، في مبادرة هدفت إلى مشاركتهم لحظات مميزة تعكس قيم العطاء والتكافل التي يجسدها الشهر الفضيل. اضافة اعلان





جمعت الفعاليتان 250 طفلًا ضمن أجواء ممتعة؛ إذ أُقيم الإفطار الأول في مركز هيا الثقافي يوم الأربعاء 4 آذار بمشاركة 100 طفل من جمعية يعرب التنموية الخيرية، فيما استضاف متحف الأطفال يوم الاثنين 9 آذار الإفطار الثاني بحضور 150 طفلًا من جمعية الوحدة وجمعية براعم التربية الإسلامية، مما أتاح لهم قضاء وقت مناسب لأعمارهم إلى جانب أجواء الإفطار الرمضاني.



وفي تعليق له على المبادرة، قال نديم حدّاد، المدير التنفيذي لمجموعة المركزية: "عندما نجتمع مع الأطفال في مثل هذه الفعاليات، ندرك أن أبسط المبادرات يمكن أن تصنع فارقًا كبيرًا. وهذا ما يدفعنا في المركزية تويوتا إلى مواصلة دعم المجتمع المحلي، إلى جانب إيماننا بأن المسؤولية المجتمعية تشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا وحرصنا على أن نبقى قريبين من المجتمع".



