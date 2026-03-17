المركزية تويوتا تشارك الأطفال الأقل حظًا فرحة رمضان بإفطارين خيريين في عمّان

جمعت الفعاليتان 250 طفلًا ضمن أجواء ممتعة؛ إذ أُقيم الإفطار الأول في مركز هيا الثقافي يوم الأربعاء 4 آذار بمشاركة 100 طفل من جمعية يعرب التنموية الخيرية، فيما استضاف متحف الأطفال يوم الاثنين 9 آذار الإفطار الثاني بحضور 150 طفلًا من جمعية الوحدة وجمعية براعم التربية الإسلامية، مما أتاح لهم قضاء وقت مناسب لأعمارهم إلى جانب أجواء الإفطار الرمضاني.
وفي تعليق له على المبادرة، قال نديم حدّاد، المدير التنفيذي لمجموعة المركزية: "عندما نجتمع مع الأطفال في مثل هذه الفعاليات، ندرك أن أبسط المبادرات يمكن أن تصنع فارقًا كبيرًا. وهذا ما يدفعنا في المركزية تويوتا إلى مواصلة دعم المجتمع المحلي، إلى جانب إيماننا بأن المسؤولية المجتمعية تشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا وحرصنا على أن نبقى قريبين من المجتمع".
تحرص المركزية تويوتا على مشاركة تفاصيل أنشطتها ومبادراتها عبر صفحاتها الرسمية على فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب، وبإمكان المهتمين متابعتها للاطلاع عليها أولًا بأول.
تعدّ مجموعة المركزية الوكيل الحصري لسيارات تويوتا ولكزس وشاحنات هينو ودراجات وسكوترات ياماها وبدجت لتأجير السيارات وأجهزة شحن السيارات الكهربائية أوتل، وحافلات كينغ لونغ، وزيوت بتروناس ومنتجات هنكل ودنسو وبي جي في الأردن. ومنذ العام 1999، برهنت على مكانتها شركةً رائدة في مبيعات السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار. ويعكس النهج الاستراتيجي للشركة، القائم على المجتمع والمدعوم ببرنامج المسؤولية الاجتماعية المؤسسية، التزامها بأن تكون أكثر من مجرد وكيل، بل شركة فعالة تعمل من أجل تحسين المجتمع.
أظهرت "المركزية" التزامها الراسخ تجاه دعم المبادئ الأساسية لعلامة "تويوتا"، والتي تشمل القيمة مقابل المال والسلامة والجودة والابتكار والمسؤولية البيئية. وتترجم "المركزية" هذه المبادئ من خلال الخدمات الاستثنائية التي تقدمها، فضلًا عن مجموعة القيم المؤسسية التي تلتزم بها. ومن خلال تشكيلة الموديلات الواسعة، تلبي "تويوتا" مختلف توقعات العملاء ومتطلباتهم، حيث تشكّل كل سيارة من سياراتها عاملًا مكمّلًا لأسلوب حياة العميل، وتعكس ملامح شخصيته الفريدة.
في حال كانت لديكم أي أسئلة أو استفسارات، يمكنكم التواصل مع "المركزية تويوتا" عبر يوتا BOT من خلال تطبيق "واتساب" على الرقم: 06-5508080.
-
