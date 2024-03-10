"المركزية تويوتا" تُطلِق حملة رمضانية مميزة لعملائها بخصومات تصل إلى 10000 دينار

الوكيل الاخباري - أطلقت "المركزية تويوتا" مؤخرًا حملة كبيرة ومميزة لعُملائها بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك؛ إذ توفّر مجموعة واسعة من سياراتها بخصومات كبيرة ومميزات أخرى، مع إمكانية تبديل السيارات القديمة بأخرى جديدة.

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وتتيح "المركزية تويوتا" للعملاء فرصة التبرع بمبلغ 50 دينارًا لدعم صمود إخواننا وأخواتنا في قطاع غزّة، على أن تضاعف الشركة قيمة التبرع ليصل المجموع إلى 150 دينارًا عن كل عميل.



تستمر هذه الحملة حتّى نهاية الشهر الفضيل، وستوفّر "المركزية تويوتا" خلالها سيارة تويوتا لاند كروزر بخصم يصل إلى 10000 دينار، وسيارة تويوتا كامري بخصم يصل إلى 5375 دينارًا، وسيارة تويوتا راف 4 بخصم يصل إلى 3325 دينار، وسيارة تويوتا كورولا بخصم يصل إلى 1600 دينار، وسيارة تويوتا يارس بخصم 2725 دينار، وسيارة تويوتا أوربان كروزر مايلد هايبرد بخصم 500 دينار. تطبق الشروط والأحكام على جميع السيارات.



يمنح تصميم تويوتا لاند كروزر (قوة 271 حصانًا، وعزم 385 نيوتن- متر) السيارة وزنًا أخف وقوة ساحقة، وهي مزوّدة بنظام العرض ثلاثي الأبعاد لأنماط التضاريس المتعددة الذي يُساعد السائق في تحديد ظروف الطريق المحيطة بالسيارة، مما يعزّز ثقته ويمنحه سهولة أكبر عند التعامل مع الطرق الوعرة.



أمّا سيارة تويوتا كامري (قوة 208 حصان، وعزم 213 نيوتن- متر)، فهي مزوّدة بمنصة توليد ومجموعة نقل حركة قادرة على تسريع المحرك الكهربائي والتغيير السلس والتوجيه الرشيق والكفاءة المتميزة في استهلاك الوقود من نظام الهايبرد، بالإضافة إلى دعمها قيادة معزَّزة بالأمان، وأنظمة تقنية تزيد تجربتها رفاهية.



وتأتي سيارة تويوتا راف 4 (قوة 215 حصانًا، وعزم 213 نيوتن- متر) بتصميم يتوافق مع برنامج تويوتا العالمي الجديد، ما يجعلها أطول وأوسع وأكثر انخفاضًا ممّا سبق، وتوفّر مقصورة داخلية أكثر رحابة.



وتتزوّد سيارة تويوتا كورولا (قوة 168 حصانًا، وعزم 142 نيوتن- متر) بمحركٍ يعتمد في تشغيله على الوقود والكهرباء في آن واحد لزيادة القوة وسلاسة الأداء، وهي مصمّمة بواجهة أمامية منخفضة وواسعة وجريئة لتثبت أن المظهر الأنيق يتفرد دائمًا.



وتجمع تويوتا يارس (قوة 106 حصان، وعزم 138 نيوتن- متر) الجودة بقوة التحمل والاعتمادية، وتتوفّر بمحرك 1.5 لتر معزّزٍ بناقل الحركة المتغير المستمر، مما يجعلها توفّر تسارعًا قويًا وسلسًا في بداية الانطلاق، وتسارعًا هادئًا وفعالًا مع السرعات العالية، وكفاءة ممتازة في استهلاك الوقود.



وتتوفر سيارة تويوتا أوربان كروزر بمحرك رباعي الأسطوانات مايلد هايبرد (Mild Hybrid) سعة 1.5 لتر. ويعمل نظامها الهجين ببطارية ليثيوم أيون، ويولد قوة 103 حصان، وعزم دوران يبلغ 135 نيوتن/ متر، ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي سلس بست سرعات، مما يوفر تجربة قيادة متوازنة وسريعة الاستجابة للسائق.



ترحب "المركزية تويوتا" بالعملاء في معرضها في شارع مكة في عمّان للتعرّف على عروض وخصومات شهر رمضان الفضيل والاستفادة منها، أو الاتصال بها على الرقم: 065508065، أو تعبئة هذا النموذج. وتدعوهم لمتابعة حساباتها الرسمية عبر فيسبوك وانستغرام لمعرفة آخر الأخبار والمستجدات. علمًا بأن ساعات عمل المعرض خلال الشهر الفضيل ستكون من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 3:30 عصرًا من السبت إلى الخميس، بينما ستكون ساعات عمل مركز الصيانة من الساعة 9:00 صباحًا حتّى الساعة 2:00 ظهرًا من السبت إلى الخميس. وستُعلن الشركة عن ساعات العمل بعد الإفطار عبر منصاتها قريبًا.

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