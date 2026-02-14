المركزية تويوتا تطلق عروض رمضان على مجموعة واسعة من سيارات تويوتا في الأردن

الوكيل الإخباري- في شهر رمضان المبارك، ومع تزايد البحث عن أفضل عروض السيارات في الأردن وسيارات تويوتا بالتقسيط، يجد الكثير من الراغبين بشراء سيارة جديدة أنفسهم أمام خيارات متعددة، ما يطرح سؤالًا أساسيًا حول أفضل قيمة مقابل المال من حيث السعر، والاعتمادية، وخيارات التمويل.

وانطلاقًا من ذلك، أعلنت المركزية تويوتا؛ الوكيل الرسمي لسيارات تويوتا في الأردن، عن إطلاق عروض رمضان تويوتا، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، وتشمل أسعارًا تنافسية وخيارات تمويل داخلي وتقسيط ميسّر على مجموعة من أبرز موديلات تويوتا.



تقدّم حملة عروض رمضان من تويوتا الأردن مجموعة من السيارات التي تلبي احتياجات الأردنيين بمختلف أنماط حياتهم، سواء للاستخدام اليومي داخل المدينة، أو للعائلات، أو للأعمال والتنقل الطويل، مع تركيز واضح على سيارات الهايبرد الموفّرة للوقود، وتشمل:



• تويوتا أوربان كروزر مايلد هايبرد: سعر يبدأ من 20,450 دينار أردني، وهي خيار عملي للباحثين عن سيارة مدمجة موفّرة للوقود ومناسبة للتنقل اليومي داخل المدينة.

• تويوتا كورولا هايبرد: سعر يبدأ من 21,800 دينار أردني، وتُعد من أكثر السيارات طلبًا في الأردن لما توفره من اعتمادية عالية واقتصادية في استهلاك البنزين وقيمة عالية عند إعادة البيع.

• تويوتا كورولا كروس هايبرد في الأردن: السعر ابتداءً من 24,100 دينار أردني، مع إمكانية الحصول على تمويل تويوتا والتقسيط دون فوائد، وهي سيارة عائلية هايبرد تجمع بين المساحة والراحة والكفاءة.

• تويوتا هايلوكس بيك أب: السعر يبدأ من 25,600 دينار أردني، مع إمكانية التمويل الداخلي والتقسيط دون فوائد، وتُعد الخيار الأول للأعمال بفضل القوة والمتانة والاعتمادية.

• تويوتا كامري هايبرد: سعر يبدأ من 27,200 دينار أردني، وتوفر تجربة قيادة مريحة تجمع بين الأداء السلس والتوفير في الوقود.

• تويوتا راف 4 هايبرد: سعر يبدأ من 28,100 دينار أردني، وهي سيارة SUV متعددة الاستخدامات مناسبة للعائلات داخل المدينة وخارجها.

• تويوتا كراون هايبرد: سعر يبدأ من 40,200 دينار أردني، مع إمكانية التمويل الداخلي والتقسيط دون فوائد من خلال الوكيل، وتوجّه لمن يبحث عن الفخامة، والتميّز، والتكنولوجيا المتقدمة.

• تويوتا هايلاندر هايبرد: سعر يبدأ من 43,400 دينار أردني، مع إمكانية التمويل الداخلي والتقسيط دون فوائد، وهي SUV عائلية واسعة بثلاثة صفوف مقاعد.

• تويوتا لاند كروزر برادو: السعر ابتداءً من 62,500 دينار أردني مع إمكانية التمويل الداخلي من خلال المركزية والتقسيط دون فوائد، وتجمع البرادو بين الفخامة، والقوة، والقدرة العالية على الطرق الوعرة.

• تويوتا لاند كروزر 300 هايبرد الجديدة كليًا: السعر ابتداءً من 90,000 دينار أردني، مع إمكانية التمويل الداخلي والتقسيط بدون فوائد، وتُعد قمة الأداء في فئة الدفع الرباعي الفاخر بتقنيات هايبرد متقدمة.

*تطبق الشروط والأحكام، والعرض سارٍ على موديلات محددة.



تؤكد المركزية تويوتا في الأردن أن تجربة العميل لا تقتصر على اختيار السيارة فقط، بل تمتد عبر رحلة متكاملة تبدأ مع مستشارين وخبراء مختصين يساعدون العملاء على اختيار السيارة الأنسب لاحتياجاتهم، مرورًا بـتجربة القيادة، وإمكانية استبدال السيارة الحالية مهما كان نوعها، وصولًا إلى منظومة شاملة لخدمات ما بعد البيع تشمل كفالة مصنعية معتمدة، وكفالة على بطارية سيارات الهايبرد، وخدمات صيانة وإصلاح وفق أعلى معايير الجودة، وقطع غيار تويوتا الأصلية التي تحافظ على أداء السيارة وقيمتها على المدى الطويل، كما تلتزم المركزية تويوتا بتوفير سيارات مطابقة للمواصفات المعتمدة للسوق الأردني؛ لتمنح العملاء راحة بال حقيقية وتجربة ملكية موثوقة مدعومة بالاعتمادية العالمية التي تشتهر بها تويوتا.



وبالتزامن مع عروض سيارات تويوتا، تقدم المركزية تويوتا حملة حصرية لخدمات ما بعد البيع خلال شهر رمضان المبارك، تبدأ اعتبارًا من أول أيام الشهر الفضيل، وتشمل: دهان قطعة والثانية مجانًا، إضافة إلى حزم عناية احترافية تعيد للسيارات بريقها ولمعانها، وحزم صيانة دورية بأسعار تبدأ من 45 دينارًا في مراكز الصيانة المعتمدة، مع فرصة الحصول على خصومات وهدايا مميزة عند تجاوز قيمة فاتورة الخدمات أو القطع 100 دينار، كما تشمل الحملة مزايا إضافية وتجربة خدمة استثنائية طوال الشهر الفضيل؛ لتمنح العملاء قيمة أكبر وراحة أكثر. *تطبق الشروط والأحكام.