"المركزية تويوتا" تعلن أسماء الأطفال الفائزين بالنسخة السابعة عشرة من مسابقة تويوتا "ارسم سيارة الأحلام"

الوكيل الاخباري - أعلنت "المركزية تويوتا" أسماء الأطفال الفائزين بالنسخة السابعة عشرة من مسابقة تويوتا "ارسم سيارة الأحلام" والتي أطلقتها مؤخرًا في الأردن، ضمن ثلاث فئات عمرية هي: 7 أعوام أو أقل، و8-11 عامًا، و12-15 عامًا.

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وشهدت المسابقة مشاركة أكثر من 500 طفلة وطفل، والذين أطلقوا العنان لمخيلاتهم وتألقوا في رسم وسائل نقل غير تقليدية ومركبات مبتكرة. ووقع اختيار لجنة التحكيم التي شارك فيها فنان الغرافيتي الأردني صهيب عطار على ثلاثة فائزين لكل فئة من الفئات العمرية الثلاث؛ حيث أعلنت "المركزية تويوتا" عن أسمائهم عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقدّمت لهم جوائز قيّمة.



وفاز بالمراكز الثلاثة الأولى على التوالي عن الفئة العمرية الأولى كلّ من داكش تشودري ونسيم العوضات ووسيم العوضات. وعن الفئة العمرية الثانية، حصل على المركز الأول تاريم الشوا، بينما جاء في المركز الثاني كلّ من كرم المصري وسيلين سمارا، بينما نال زيد خت المركز الثالث. أما سارة شطناوي ومنهل جهشان وتالا جهشان، فقد تألقوا عن الفئة العمرية الثالثة وحصلوا على المراكز الثلاثة الأولى على التوالي.



وستُنافس الأعمال الفنية لأصحاب المركز الأول من الأردن الفائزين من دول أخرى في المسابقة العالمية التي ستقام في اليابان هذا العام، وسيحصل الفائز باللقب العالمي على جائزة نقدية.



وأعرب نديم حداد، المدير التنفيذي لـ "المركزية" عن سعادته بنجاح هذه النسخة من المسابقة التي تأتي ضمن أنشطة المسؤولية الاجتماعية لـ "المركزية تويوتا"، قائلًا: "يسعدنا مشاركة الأطفال المبدعين من مختلف أنحاء الأردن في هذه المسابقة كل عام؛ حيث يلهموننا برسوماتهم المدهشة وتخيّلهم مستقبلًا مبتكرًا لوسائل النقل. ونبارك لجميع الفائزين على هذا الإنجاز المميز، متمنيين للحاصلين على المركز الأول من كل فئة التوفيق والنجاح في المسابقة العالمية".