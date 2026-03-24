المركزية تويوتا تعلن عن أسماء الفائزين في مسابقة "سيارة الأحلام من تويوتا" التي تُبرز إبداعات أطفال الأردن

الوكيل الإخباري- في أجواء مليئة بالإبداع والخيال، كشفت المركزية تويوتا في الأردن، الوكيل الحصري لعلامة تويوتا في المملكة، عن أسماء الفائزين في مسابقة "سيارة الأحلام من تويوتا Toyota Dream Car Art Contest"، إحدى أبرز المبادرات العالمية التي تشجع الأطفال على التعبير عن رؤيتهم لمستقبل التنقل من خلال الفن والرسم.

تحولت أوراق الرسم هذا العام إلى مساحات واسعة من الخيال؛ حيث أطلق أطفال من مختلف أنحاء الأردن العنان لإبداعاتهم، مقدّمين رسومات مبتكرة تعكس تصوراتهم لسيارات المستقبل، بما تحمله من أفكار حول التكنولوجيا الذكية، والاستدامة البيئية، والتنقل الآمن.



وشهدت المسابقة مشاركة لافتة من أكثر من 700 طفلة وطفلًا من مختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، حيث قدموا أعمالًا فنية غنية بالألوان والتفاصيل، عكست رؤيتهم لعالم تتطور فيه وسائل النقل والسيارات المستقبلية لتصبح أكثر ذكاءً واستدامة. وبعد مراجعة الأعمال من قبل لجنة تحكيم متخصصة، تم اختيار ثلاثة فائزين عن كل فئة عمرية:



الفئة العمرية الأولى – 7 أعوام أو أقل:

المركز الأول: خالد جلال خالد قاسم

المركز الثاني: سيف الزبن

المركز الثالث: ميرا عماد عبدالسلام القيام



الفئة العمرية الثانية – 8 إلى 11 عامًا:

المركز الأول: فريد علاء صبحي العمري

المركز الثاني: جود جلال خالد

المركز الثالث: دانييل يزن السالوس



الفئة العمرية الثالثة – 12 إلى 15 عامًا:

المركز الأول: جنى العطاري

المركز الثاني: جودي السلايمة

المركز الثالث: أمل شاهر زين الدين الشويكي



حصل الفائزون بالمركز الأول عن كل فئة عمرية على جهاز iPad مع قلم Apple الذكي للرسم الرقمي، فيما نال أصحاب المركزين الثاني والثالث مجموعات متخصصة من أدوات الرسم والفنون تقديرًا لمواهبهم وتشجيعًا لهم على مواصلة الإبداع.



وستنتقل الرسومات الحاصلة على المركز الأول لتمثيل الأردن في المرحلة العالمية من المسابقة، حيث تتنافس أعمال الأطفال من مختلف دول العالم للفوز باللقب العالمي وجوائز نقدية مرموقة.



وبهذه المناسبة، قال نديم حداد، المدير التنفيذي لمجموعة المركزية: "ينشأ الأطفال اليوم في عالم مليء بالتكنولوجيا والأفكار الجديدة، وهو ما يجعل تصوراتهم حول مستقبل السيارات والتنقل مصدر إلهام حقيقي. في كل عام نرى من خلال مسابقة سيارة الأحلام من تويوتا رسومات تعكس خيالًا واسعًا وإبداعًا مميزًا. نهنئ الأطفال الفائزين وأهاليهم على هذا الإنجاز، ونتمنى للمتأهلين للمرحلة العالمية التوفيق في تمثيل الأردن".



تأتي هذه المبادرة ضمن التزام المركزية تويوتا بدعم الإبداع والتعليم وتنمية المواهب لدى الأطفال والشباب في الأردن، انسجامًا مع رؤية تويوتا العالمية لبناء مستقبل تنقل أفضل وأكثر أمانًا واستدامة.