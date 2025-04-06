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"المركزية تويوتا" تفتتح معرضها المُجدّد بالكامل مقدمةً تجربة متطورة لعشاق تويوتا في الأردن

يقغ
المركزية تويوتا
 
الأحد، 06-04-2025 02:40 م

الوكيل الإخباري-   افتتحت "المركزية تويوتا" مؤخرًا معرضها المُجدّد بالكامل في الموقع نفسه في شارع مكة، بعد تحديث شامل يعكس التزامها المستمر بتقديم أعلى معايير الموثوقية والجودة والابتكار لعملائها. ويأتي هذا التحديث ليوفر تجربة متطورة تلبي احتياجات عشاق سيارات تويوتا في الأردن، مع تعزيز مستويات الخدمة والضيافة والراحة في بيئة حديثة متكاملة.

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يمثل المعرض بحلّته الجديدة نقلة نوعية في تجربة العملاء؛ حيث يعيد تعريف تجربة شراء السيارات ويتيح فرصة استكشاف أحدث طرازات تويوتا ضمن أجواء راقية وعصرية وخدمات استثنائية تلبي أعلى التوقعات. وأُعيد تصميم مساحة المعرض بالكامل لتوفير بيئة متطورة تلبي احتياجات العملاء بكلّ سلاسة، بدءًا من الاستقبال وحتى تسليم السيارة، لضمان راحتهم ورضاهم التام.


ومع خبرتها الممتدة لـ 25 عامًا وسمعتها المميزة في السوق، تقدم "المركزية تويوتا" خدمات متفوقة في المبيعات، والخدمات الاستشارية المتخصصة، والحلول التمويلية المرنة، وأفضل خدمات ما بعد البيع التي تشمل الصيانة والتصليح على يد أمهر الفنيين في أكبر مركزٍ للصيانة في المملكة في البيادر، بالإضافة إلى مركز صيانة آخر في ماركا، ومركز الصيانة الجديد في العقبة، فضلًا عن قطع الغيار الأصلية المتوفرة بأفضل الأسعار والمكفولة في خمسة مراكز موزَّعة في المملكة، مع إمكانية استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة وضمان أفضل قيمة عند إعادة بيعها.


تدعو "المركزية تويوتا" -الوجهة الموثوقة لشراء سيارات تويوتا في الأردن- جميع العملاء لزيارة معرضها المُجدّد بالكامل لاكتشاف التحديثات المتميزة بأنفسهم، والاستمتاع بتجربة متكاملة تعكس سعيها المستمر نحو الجودة والابتكار. لمعرفة المزيد، يمكن التواصل عبر الرقم: 065508080. وللبقاء على اطّلاع بآخر أخبار الشركة ومستجداتها وأحدث فعالياتها وشراكاتها في مختلف المجالات، يرجى متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام  ويوتيوب

 
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