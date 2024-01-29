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الإثنين، 29-01-2024 03:30 م

"المركزية تويوتا" تفتح باب التقديم لأكبر مسابقة رسم للأطفال "ارسم سيارة الأحلام" بنسختها السابعة عشرة

DreamCar Contest


الوكيل الإخباري - ضمن مبادرتها العالمية لدعم أحلام الأطفال وقدرتهم على تصوير أفكارهم وإبداعهم، تفتح "المركزية تويوتا" مُجدّدًا لهذا العام باب التقدّم إلى مسابقة تويوتا "ارسم سيارة الأحلام" بنسختها السابعة عشرة في الفترة ما بين 1 و29 شباط 2024 للأطفال ضمن إحدى الفئات العمرية الثلاث: 7 أعوام أو أقل، و8-11 عامًا، و12-15 عامًا؛ لتُطلِق العنان لمواهبهم الفنية من خلال تصوّر مبتكر للمركبات ووسائل النقل. اضافة اعلان

للاشتراك في المسابقة، يجب على الأطفال تعبئة طلب التقديم وإرفاق صورة عن العمل الفني في موعد أقصاه 29 شباط 2024 عبر الرابط التالي: مسابقة تويوتا لرسم سيارة الأحلام للأطفال 2024 |تويوتا الأردن (toyota.com.jo)  وستعمل لجنة التحكيم التي تضم مجموعة من الفنانين على تقييم الأعمال واختيار الفائزين. وسيُعلن عن الفائز من كل فئة من الفئات العمرية الثلاث يوم 4 آذار 2024 خلال حفل الإعلان عن الجوائز الذي ستستضيفه "المركزية تويوتا" في معرض تويوتا في شارع مكة. وسيحصل الفائزون على جوائز قيمة سيجري الإعلان عنها قريبًا. وستُنافس الأعمال الفنية لأصحاب المركز الأول من الأردن الفائزين من دول أخرى في المسابقة العالمية التي ستقام في اليابان هذا العام، وسيحصل الفائز باللقب العالمي على جائزة نقدية قيّمة.
وحول ذلك، قال نديم حداد، المدير التنفيذي لـ "المركزية": "نتطلّع لرؤية إبداع الأطفال في تصوّر مستقبل النقل والمركبات غير التقليدية، وربّما الاستلهام من أحلامهم في تصميم سياراتنا القادمة". وأضاف: "تُجسّد هذه المسابقة العالمية إيمان تويوتا بتعزيز مواهب الأطفال الفنية، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أفكارهم حول التنقل المستدام، وأمنياتنا بأن تشهد المسابقة بنسختها لهذا العام مشاركاتٍ من الأطفال في جميع أنحاء الأردن".

 




 

 


 

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