المركزية تويوتا تقدم لعشّاق السيارات الفاخرة في الأردن سيارة لاند كروزر 2022

الوكيل الاخباري - بعد طول انتظار وترقب، تقدم "المركزية تويوتا" اليوم واحدة من أكثر السيارات شعبيةً على مستوى منطقة الشرق الأوسط في السوق الأردني؛ سيارة لاند كروزر 2022، التي تجمع بين الأداء المميز على مختلف التضاريس، والمقصورة الرحبة عالية الجودة، والتقنيات الرائدة المتنوعة، لتوفّر بذلك تجربة استثنائية لمحبي هذه السيارة المميزة.

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وتدمج تويوتا في سيارة لاند كروزر 2022 خبراتها التقنية المكتسبة على مدى السنين الماضية مع أحدث الابتكارات بهدف إجراء عددٍ من التحسينات أبرزها، خفض وزن السيارة بمقدار 200 كغم، وخفض مركز الجاذبية، وتوفير صلابة عالية لإطار الهيكل، وتحقيق توازن أفضل للوزن بمقدار 53.5% على المحور الأمامي و46.5% على المحور الخلفي، بما يسهم في تحسين أداء السيارة على الطرق المعبدة والوعرة.

وتتميز سيارة لاند كروزر 2022 بتصميمها الخارجي المذهل، ومقصورتها الداخلية الواسعة والمجهزة بعناصر الفخامة والرفاهية، والتي توفر جميعها تجربة قيادة ممتعة للسائقين على مختلف الطرقات.



وتعتمد سيارة لاند كروزر 2022 على منصة هندسة تويوتا العالمية الجديدة (TNGA)، التي تركز على الراحة المُحسَّنة، وديناميكيات القيادة الملهمة، والتصميم اللافت للأنظار، إلى جانب تقنيات السلامة الرائدة في فئتها وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS).

وتأتي هذه السيارة الجديدة بخيارين لأنظمة الدفع؛ الأول محرك بنزين سداسي الأسطوانات (V6) ذي السحب الطبيعي وسعة .04 لتر، والذي ينتج 271 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 385 نيوتن-متر، والمتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، والثاني محرك بنزين سداسي الأسطوانات (V6) والمزود بشاحن توربو مزدوج، سعة 3.5 لتر، وينتج قوة 409 أحصنة وعزم دوران يصل إلى 650 نيوتن-متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات.

وكما هو الحال مع طرازات تويوتا الأخرى، تبقى السلامة ضمن أهم الأولويات في سيارة لاند كروزر 2022؛ إذ تتكامل منظومة السلامة المميزة في هذه السيارة مع تقنيات السلامة المتقدمة "تويوتا سيفتي سينس Toyota Safety Sense"، والتي تشمل نظام ما قبل الاصطدام (PCS) المزود بقدراتٍ وميزاتٍ جديدةٍ تتضمن مساعد التوجيه في حالات الطوارئ (ESA)، ونظام تسهيل الانعطاف عند التقاطعات، وذلك للمساعدة في منع الاصطدام بالسيارات والدراجات الهوائية والمشاة.

وتشمل تقنيات السلامة المتقدمة كذلك كلاً من نظام تثبيت السرعة الراداري (DRCC) على جميع السرعات، ونظام تتبع المسار (LTA)، ونظام الحفاظ على المسار (LDA)، والضوء العالي التلقائي (AHB).