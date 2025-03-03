"المركزية تويوتا" تُقدّم لعملائها خصومات تصل إلى 7300 دينار خلال شهر رمضان

الوكيل الإخباري- احتفالًا بشهر الخير والكرم، أطلقت "المركزية تويوتا" عروض تويوتا في رمضان 2025 والتي تتضمن خصومات ضخمة على مجموعة واسعة من سيارات تويوتا تجعل من امتلاكها خلال الشهر الفضيل فرصة لا تفوَّت.

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تحت شعار "احكيلهم إنك من طرف أبو سند"، تجمع عروض سيارات تويوتا ضمن هذا الموسم بين الأسعار المنافسة والقيمة العالية؛ إذ تشمل الخصومات العديد من أنواع سيارات تويوتا وأسعارها، بدءًا من سيارات السيدان مثل تويوتا كورولا وتويوتا كامري وتويوتا كراون، ووصولًا إلى سيارات الدفع الرباعي مثل تويوتا راف فور وتويوتا لاند كروزر برادو.



وفي التفاصيل، تشمل عروض المركزية تويوتا السيارات والخصومات التالية:

•تويوتا لاند كروزر بخصم 7,300 دينار.

•تويوتا راف فور بخصم 4,200 دينار.

•تويوتا لاند كروزر برادو بخصم 3,600 دينار.

•تويوتا كراون بخصم 3,000 دينار.

•تويوتا هايلاندر بخصم 1,700 دينار.

•تويوتا يارس بخصم 1600 دينار.

•تويوتا كورولا بخصم 1,400 دينار.

•تويوتا كامري بخصم 1,000 دينار.

•تويوتا أوربان كروزر بخصم 1,000 دينار.

•تويوتا كورولا كروس بخصم 800 دينار -تطبَّق الشروط والأحكام.



تُضاف إلى خصومات الحملة الرمضانية المزايا التي تضمنها "المركزية تويوتا" لعملائها بما يشمل الصيانة خدمات ما بعد البيع المميزة والصيانة والتصليح على يد أمهر الفنيين في أكبر مركزٍ للصيانة في المملكة في البيادر، بالإضافة إلى مركز صيانة آخر في ماركا، ومركز الصيانة الجديد في العقبة، فضلًا عن قطع الغيار الأصلية المتوفرة بأفضل الأسعار والمكفولة في خمسة مراكز موزَّعة في المملكة.

تستمر عروض رمضان لسيارات تويوتا طيلة شهر رمضان المبارك، وبإمكان الراغبين بامتلاك سيارة جديدة زيارة "المركزية تويوتا" في معرضها في شارع مكة في عمّان للتعرّف على عروض وخصومات شهر رمضان الفضيل والاستفادة منها، أو الاتصال بها على الرقم: 065508080، أو تعبئة هذا النموذج.

وتدعوهم لمتابعة حساباتها الرسمية عبر فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب لمعرفة آخر الأخبار والمستجدات.