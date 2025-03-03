"المركزية تويوتا" تُقدّم لعملائها خصومات تصل إلى 7300 دينار خلال شهر رمضان

تحت شعار "احكيلهم إنك من طرف أبو سند"، تجمع عروض سيارات تويوتا ضمن هذا الموسم بين الأسعار المنافسة والقيمة العالية؛ إذ تشمل الخصومات العديد من أنواع سيارات تويوتا وأسعارها، بدءًا من سيارات السيدان مثل تويوتا كورولا وتويوتا كامري وتويوتا كراون، ووصولًا إلى سيارات الدفع الرباعي مثل تويوتا راف فور وتويوتا لاند كروزر برادو.
وفي التفاصيل، تشمل عروض المركزية تويوتا السيارات والخصومات التالية:
•تويوتا لاند كروزر بخصم 7,300 دينار.
•تويوتا راف فور بخصم 4,200 دينار.
•تويوتا لاند كروزر برادو بخصم 3,600 دينار.
•تويوتا كراون بخصم 3,000 دينار.
•تويوتا هايلاندر بخصم 1,700 دينار.
•تويوتا يارس بخصم 1600 دينار.
•تويوتا كورولا بخصم 1,400 دينار.
•تويوتا كامري بخصم 1,000 دينار.
•تويوتا أوربان كروزر بخصم 1,000 دينار.
•تويوتا كورولا كروس بخصم 800 دينار -تطبَّق الشروط والأحكام.
تُضاف إلى خصومات الحملة الرمضانية المزايا التي تضمنها "المركزية تويوتا" لعملائها بما يشمل الصيانة خدمات ما بعد البيع المميزة والصيانة والتصليح على يد أمهر الفنيين في أكبر مركزٍ للصيانة في المملكة في البيادر، بالإضافة إلى مركز صيانة آخر في ماركا، ومركز الصيانة الجديد في العقبة، فضلًا عن قطع الغيار الأصلية المتوفرة بأفضل الأسعار والمكفولة في خمسة مراكز موزَّعة في المملكة.
تستمر عروض رمضان لسيارات تويوتا طيلة شهر رمضان المبارك، وبإمكان الراغبين بامتلاك سيارة جديدة زيارة "المركزية تويوتا" في معرضها في شارع مكة في عمّان للتعرّف على عروض وخصومات شهر رمضان الفضيل والاستفادة منها، أو الاتصال بها على الرقم: 065508080، أو تعبئة هذا النموذج.
ستكون ساعات عمل معرض "المركزية تويوتا" خلال الشهر الفضيل من السبت إلى الخميس على فترتيْن: قبل الإفطار من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 3:30 عصرًا، وبعد الإفطار -بدءًا من يوم السبت الموافق 8 آذار- من الساعة 9:00 مساءً حتى الساعة 12:00 منتصف الليل، بينما ستكون ساعات عمل مركز الصيانة في منطقتي البيادر وماركا من السبت إلى الخميس على فترتيْن: قبل الإفطار من الساعة 9:00 صباحًا حتّى الساعة 2:00 ظهرًا وبعد الإفطار من الساعة 9:30 مساءً حتى الساعة 12:00 منتصف الليل، وفي مراكز الخدمة الأخرى قبل الإفطار فقط من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 عصرًا.
-
أخبار متعلقة
-
زين تستكمل حملتها الرمضانية السنوية ضمن مبادرات التكافل المجتمعي
-
هايبرماكس تحتفي بشهر رمضان بعروض استثنائية ومبادرات مجتمعية
-
مذكرة تفاهم بين شركة DataQueue وبرنامج Jordan Source لربط الخبرات الهولندية بالمواهب الأردنية
-
تنويه هام من حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده "الأصلية" : هذه فروعنا فقط في الأردن
-
" البوتاس العربية" تهنئ جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
-
العلوم التطبيقية تكرّم أصحاب الإنجازات في حفل تكريمي مهيب
-
Visa تطلق الميزة التقنية Tap to Add Card في الأردن
-
مؤسسة الحسين للسرطان تطلق حملة "نحو الحياة" بالتعاون مع شركة زين