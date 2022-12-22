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الخميس، 22-12-2022 08:50 م

"المركزية تويوتا" تكتسح مشهد كأس العالم في الأردن بالجائزة الكبرى تويوتا هايلكس

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الوكيل الإخباري - بعد تحديات مشوّقة أُقيمت بين شوطي مباريات كأس العالم، نظّمت "المركزية تويوتا" احتفالية في معرضها يوم الخميس 22 كانون الأول الجاري لسحب اسم الفائز بجائزة "تحدي بين الشوطين مع تويوتا"، وهي سيارة البيك أب تويوتا هايلكس 2022؛ والتي تُعدّ أكبر جائزة شهدتها منافسات كأس العالم في المملكة.

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وعبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أعلنت الشركة فوز محمد الدميري بالسيارة.

وكانت "المركزية تويوتا" قد شاركت متابعيها أجواء الإثارة والمتعة طوال فترة إقامة بطولة كأس العالم؛ إذ نشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها تحدٍّ في كل مباراة، طالبة تنفيذه بين الشوطين خلال 15 دقيقة، على أن يدخل من يُنفذ هذا التحدي -ضمن شروط خاصة- السحب على الجائزة في نهاية البطولة.

ولإضفاء المزيد من الحماس، أقامت الشركة خلال البطولة "تحدي ربح فوري"؛ حيث قدمت جائزة فورية قيّمة لأول شخص ينفذ التحدي المطلوب مثل سكوتر ياماها سيجنس وآيفون 14 وبلاي ستيشن 5.

 




 

 


 

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