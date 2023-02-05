"المركزية تويوتا" تنظم بطولة " أوف سكيب للدفع الرباعي" للمرة الأولى

الوكيل الإخباري - اُختتمت فعاليات بطولة "أوف سكيب للدفع الرباعي" التي نظمتها "المركزية تويوتا" للمرة الأولى يوم الجمعة 3 شباط 2023 في مسار "أوف سكيب OffScape" في "حلبة منجا الدولية" بمشاركة 88 سائقًا لسيارات الدفع الرباعي موزعين على 4 فرق هي: وادي رم، ووادي الموجب، وسد الكفرين، وأم قيس. وفاز بلقب النسخة الأولى من البطولة صبحي التميمي من فريق وادي الموجب، في حين جاء في المركز الثاني عمري العمري من فريق أم قيس، وفي المركز الثالث محمد الفاخوري من فريق وادي رم.

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وتأتي هذه الفعالية ضمن استراتيجية التسويق التجريبية التي تتبناها "المركزية تويوتا" لتعزيز التفاعل المباشر مع عملائها، وتوفير تجارب استثنائية وجديدة لهم.



ووسط أجواء مليئة بالحماسة والتشويق، أُقيمت المنافسات التي شهدت الكثير من التحديات والعوائق المتنوعة في المسار؛ حيث تنافس سائقو كل فريق من الفرق الأربعة فيما بينهم وفقًا لنظام نقاط محدد.

وتأهل الفائز في المركز الأول من كل فريق لخوض التحدي النهائي الذي شهد تألق التميمي وتتويجه باللقب. وضمت لجنة التحكيم كلًا من عمران شابسوغ، ومحمد الزعبي، وحمدان العواملة، وعمار عساف، وعدي السرحان، وإسماعيل المغربي.



































