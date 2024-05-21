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الثلاثاء، 21-05-2024 01:25 م

"المركزية تويوتا" تواصل دعمها للبطل الأردني نبيل مقابله في رحلته نحو الألقاب العالمية

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الوكيل الاخباري - تواصل "المركزية تويوتا" دعمها للبطل الأردني نبيل مقابله في مسيرته نحو تحقيق ألقاب عالمية مرموقة؛ حيث قدمت رعايتها له خلال مشاركته في المعسكر التدريبي الذي أُقيم لمدة شهرين في مرتفعات إفران في المملكة المغربية استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية التي تقام حاليًا في مدينة كوبي اليابانية. وتختص هذه المنطقة المغربية في تدريب العدائين، وتساعد في تطوير مستوياتهم البدنية من أجل تحقيق أفضل النتائج العالمية.

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وتعليقًا على هذه الرعاية، قال نديم حداد، المدير التنفيذي لـ "مجموعة المركزية": "يسعدنا مواصلة دعم بطلنا الأردني نبيل مقابله الذي نفتخر به جميعًا، آملين له كلّ التوفيق في منافساته خلال كأس العالم وتحضيراته لـ "بارالمبيك باريس 2024". تعدّ هذه الرعاية جزءًا من الحملة العالمية لشركة تويوتا "ابدأ المستحيل “Start Your Impossible by Toyota”، والتي تساعدنا في تشكيل مجتمعٍ أكثر شمولًا واستدامة يُتيح لكل فرد فرصة التغلب على المستحيل في حياته، وتجاوز الصعاب وتحقيق الطموحات".


يستعد مقابله بعد مشاركته في بطولة العالم لخوض منافسات "بارالمبيك باريس 2024" برعاية "المركزية تويوتا"، ليواصل مسيرة التألق ويقدم أداءً استثنائيًا يليق بممثل الأردن في هذه البطولة العالمية، إلى جانب المشاركة في سباق 21 كم ضمن "أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر" الذي سيقام في العقبة.


يشار إلى أنّ مقابله حصد الميدالية الذهبية في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي أُقيمت نهاية العام الماضي في مدينة هانغتشو الصينية. وبدأ اللاعب الأردني مسيرته الرياضية من خلال أول مشاركة له في سباق الضاحية في بطولات المدارس، وتدرج في نجاحاته على مستوى البطولات داخل الأردن، مما أهّله لتحقيق العديد من الإنجازات المميزة عربيًا وآسيويًا ودوليًا.
بإمكان المهتمين البقاء على اطّلاع بآخر أخبار "المركزية تويوتا" ومستجداتها وأحدث فعالياتها وشراكاتها في مختلف المجالات من خلال متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.  

 

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