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الخميس، 16-05-2024 09:51 ص

"المركزية تويوتا" تواصل دعمها لمتسلق الجبال الأردني أحمد بني هاني في تحقيق حلمه للوصول إلى 14 قمة جبلية

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الوكيل الإخباري - استكمالًا لحملة تويوتا العالمية "ابدأ المستحيل" Start Your Impossible by Toyota، كشفت "المركزية تويوتا" مؤخرًا عن مواصلة دعمها لمتسلق الجبال الأردني الشاب أحمد بني هاني في تحقيق حلمه لتسلّق 14 جبلًا في العالم مما يزيد ارتفاعه عن 8000 متر فوق سطح البحر.

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يُسهِم دعم "المركزية تويوتا" في تشجيع بني هاني على تحقيق طموحه المتمثّل بتسلّق الجبال الأكثر تحديًا في العالم، وأن يُصبِح أوّل عربي يستكمل تسلق هذه القمم الجبلية، وأن يرفع علم الأردن أعلى هذه القمم، فضلًا عن توعيته للشباب بهذه الرياضة وروحها وأهميتها. إضافة إلى ذلك، تُسهِم هذه الرعاية في مساعدة المجتمع المحلي وتنميته؛ إذ يخصص بني هاني 20% منها لدعم جمعية درب الأردن.


نجح بني هاني حتى اليوم بإحراز خطوات مهمة تجاه تحقيق حلمه؛ إذ تمكّن حتّى الآن من تسلّق قمة لوتسي (8516 مترًا)، وقمة ماكالو (8463 مترًا)، ويتجهّز لاستكمال رحلته نحو القمم الجبلية المتبقية.


وبهذه المناسبة، علّق نديم حداد، المدير التنفيذي لـ "مجموعة المركزية"، قائلًا: "نسعى دائمًا في مجموعة المركزية إلى دعم مُختلف الرياضات وأبطالها الطموحين مثل المتسلّق المتميّز أحمد بني هاني. ونحن متحمسون لنُحقق معه حلمه".


وأضاف: "تشكّل هذه الرعاية استكمالًا لحملة تويوتا العالمية "ابدأ المستحيل Start Your Impossible by Toyota"، والتي تهدف إلى تمكين الرياضيين من تجاوز التحدّيات وتخطّي الحدود وتحقيق أحلامهم مهما كانت كبيرة، وتجسّد روح التشجيع والتحدّي والتقدّم، وتلتزم بإيجاد مجتمعٍ أكثر شمولًا واستدامة يُمكّن الجميع من تحدّي المستحيل في حياتهم. فنحن نؤمن أنّ القدرة على الحركة لا تقتصر على السيارات، وإنّما تمتد لتصل إلى تجاوز التحديات وتحقيق الأحلام".


بإمكان المهتمين البقاء على اطّلاع بآخر أخبار "المركزية تويوتا" ومستجداتها وأحدث فعالياتها وشراكاتها في مختلف المجالات من خلال متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.

 




 

 


 

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