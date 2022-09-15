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الخميس، 15-09-2022 10:46 ص

"المركزية لكزس" تحقق المستحيل مع عرض على سيارة لكزس آر إكس 450 إتش

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الوكيل الإخباري - ضمن عرض ترويجي حصري، أصبح بإمكان عملاء " المركزية لكزس " الآن شراء إحدى أشهر السيارات الرياضية متوسطة الحجم؛ لكزس آر إكس 450 إتش، واستبدالها بسيارة جديدة بعد خمسة أعوام بالسعر نفسه (تطبق الشروط والأحكام).

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وفي إطار الحملة محدودة المدّة، والتي أُطلقت في 11 أيلول الجاري، سيستفيد العملاء أيضًا من كفالة على البطارية لمدة سبعة أعوام أو لمسافة 150,000 كم، وكفالة على السيارة لمدة أربعة أعوام أو لمسافة 100,000 كم (أيهما أسبق).
تجمع سيارة لكزس آر إكس 450 إتشبين القوة المبهجة والكفاءة المذهلة في استهلاك الوقود؛ إذ تأتي بمحرك هايبرد سعة 3.5 لتر يولد قوة 310 حصانًا، وعزم دوران 335 نيوتن متر، وناقل حركة متغير باستمرار، كما تقطع مسافة 265 كم لكل خزان وقود.

 

وبتصميم رياضي أنيق، تخطف سيارة الدفع الأمامي الأنظار على الفور بحضورها الديناميكي ومظهرها الجذاب ومواصفاتها الداخلية الغنية المصممة لتمنح إحساسًا بالرحابة داخلال مقصورة والسلامة المثلى على الطريق.

وتتميز السيارة بتوازن دقيق بين الأداء الفائق والتحسينات الكبيرة؛ حيث تضم أحدث التقنيات والوسائط المتعددة وخيارات الاتصال، بما يشمل شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 إنش، ونظام ملاحة محلي، وشاشة رؤية بانورامية، بالإضافة إلى مجموعة من ميزات السلامة والأمان مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق، والتحكم في ثبات السيارة، ونظام المساعدة في بداية صعود المرتفعات.
ترحب "المركزية لكزس" بالجميع في معرضها في شارع مكة لمعرفة المزيد حول العرض.

 




 

 


 

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