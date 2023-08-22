"المركزية لكزس" ترعى الجولة الخامسة من بطولة الأردن للقفز عن الحواجز لعام 2023

الوكيل الإخباري - في مبادرة قيّمة لدعم رياضة ركوب الخيل في الأردن، رعت "المركزية لكزس" الجولة الخامسة من بطولة الأردن للقفز عن الحواجز لعام 2023، والتي أقيمت في مركز الصهيل للفروسية بتاريخ 17 آب 2023.

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تُقام بطولة الأردن للقفر عن الحواجز تحت إشراف اتحاد الفروسية الملكي، وتضم ثماني فئات من السباقات، تتنافس على ثماني جولات تُجرى في مختلف الأندية والمراكز؛ للتأهل إلى الجولة التاسعة والختامية للبطولة والتي تُحدّد الفائزين.

وخلال مسابقات هذه الجولة، عرضت "لكزس" سيارتيْها لكزس آر إكس الجديدة كليًا كاملة الإضافات الـ "كروس أوفر" ولكزس إي إسالسيدان اللتيْن تُجسّدان الأناقة والابتكار اللذين تُعرف بهما سيارات لكزس.



تأتي لكزس آر إكس الجديدة كليًا كاملة الإضافات بمجموعة نقل حركة هايبرد سعة 2.5 لتر، مما يوفّر قوة قدرها 247 حصانًا @6000 دورة في الدقيقة، وعزم يبلغ 239 نيوتن- متر @4400 دورة في الدقيقة، ويضمن تسارعًا لا مثيل له وتجربة قيادة ديناميكية وصديقة للبيئة. وبفضل قدرتها على الدفع الكلي، مصحوبةً بناقل الحركة ذيالتعشيق المستمر (CVT)، مع كفاءة مميزة في استهلاك الوقود، فإن لكزس آر إكس تتألق على طرقات المناطق الحضرية وذات التضاريس الصعبة الملائمة للمغامرات على حدّ سواء.

وتتميز السيارة أيضًا بالعديد من المزايا التكنولوجية التي توفّر للسائق والركّاب على حدٍ سواء الراحة والرفاهية خلال رحلاتهم، كما أنّها تضم أعلى مواصفات السلامة والأمان لتُعزّز لديهم راحة البال.



أما لكزس إي إس، فتعزّز الثقة في القيادة على الطرقات بفضل محركها القوي الداخلي رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر الذييوفّر قوة قدرها 215 حصانًا @5200 دورة في الدقيقة، وعزم يبلغ 221 نيوتن- متر @3600 دورة في الدقيقة، كما تعمل بناقل الحركة الإلكتروني ذيال تعشيق المستمر (E-CVT) مما يتيحل عجلة القيادة توفير تغييرات أسرع وأكثر سلاسة في الخروج من المنعطفات بكل سهولة. وتتسّم السيارة بتصميم نقي وصقل عالٍ.

وتوفّر السيارة مقصورة فسيحة وجذابة، مع مساحة خلفية رائدة في فئتها، كما أنّها تضم مجموعة متكاملة رائدة ضمن فئتها من معدّات السلامة القياسية الفاعلة الأحدث في سيارة لكزس حتى اليوم.



تؤكّد هذه المبادرة التزام "المركزية لكزس" بدعم الرياضات المختلفة في الأردن، وتوفير الفُرص للمشاركين في مثل هذه الفعاليات وحاضريها لاختبار التميّز والمتعة اللذين يُعدّا جوهر هذه العلامة التجارية الرائدة.







