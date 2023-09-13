"المركزية لكزس" ترعى سباق " "لكزس رايد آند درايف" ضمن بطولة "تحديات مركز الصهيل للقفز عن الحواجز"

الوكيل الإخباري - رعت "المركزية لكزس" سباق "لكزس رايد آند درايف"؛ وهو أحد السباقات الأربعة التي تشكّل بطولة "تحديات مركز الصهيل للقفز عن الحواجز" التي ينظمها مركز الصهيل للفروسية.



وأقيم الحدث يوم الجمعة 8 أيلول 2023، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين، رئيسة الاتحاد الملكي الأردني للفروسية.

وتؤكد هذه الرعاية دعم "المركزية لكزس" المستمر للرياضيين الأردنيين، والتزامها بتعزيز مجتمع رياضي محلي قوي، مع الترويج للأردن على الساحة الرياضية الإقليمية والعالمية.



وفي سباق "لكزس رايد آند درايف"، سعى الفرسان المشاركون إلى تسجيل أرقام قياسية أثناء ركوب خيولهم عبر مضمار مليء بالحواجز دون أخطاء.

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وبعد ذلك، في منتصف الطريق، انتقلوا إلى سيارة لكزس إل إكس لإكمال ما تبقى من السباق.

واستقطب الحدث أكثر من 400 شخص من عشاق الفروسية والمتابعين من مختلف الأعمار، مع أكثر من 100 مشاركة ومشارك.

وقدم سباق "لكزس رايد آند درايف" جوائز مالية للفائزين الستة الأوائل، مما أثبت قدرته التنافسية العالية وجذبه مجموعة كبيرة من المشاركين.



أكدت الرعاية الأخيرة التي قدمتها "المركزية لكزس" التزامها بدعم الرياضات المتنوعة في الأردن، مما يوفر الفرصة للحضور والمشاركين في بطولة "تحديات مركز الصهيل للقفز عن الحواجز" لتجربة قيم العمل الجماعي والدقة والمثابرة، وهي قيم أساسية للعلامة التجارية لكزس.



يعمل مركز الصهيل للفروسية على الترويج لرياضات الفروسية في الأردن منذ عام 2010، ويتخصص في القفز على الحواجز.

ويؤدي المركز دورًا مهمًا في رعاية الفرسان الأردنيين الشباب، الذين يتنافس الكثير منهم على مستويات عالية في البطولات المحلية والإقليمية.

وإلى جانب الرياضة، يركز المركز على تعزيز الصحة البدنية والعاطفية والعقلية للزوار والفرسان من خلال تسهيل التواصل مع الطبيعة والخيول في منشأته الواسعة التي تبلغ مساحتها أكثر من 50,000 متر مربع في منطقة ريفية قريبة من عمّان.







