المركزية لكزس تستضيف فعالية "لكزس X إكيبانا: فنّ التعبير الصامت" احتفاءً بالحِرفية والإرث الثقافي اليابانيَّين

الوكيل الإخباري- اختتمت المركزية لكزس بنجاح فعالية "لكزس X إكيبانا: فنّ التعبير الصامت"، وهي تجربة ثقافية استثنائية عُقدت على مدى يومين بتاريخ 10 و11 أيار 2026 في معرض المركزية لكزس في عمّان، في خطوة تعكس التزام العلامة بتقديم تجارب فاخرة تتجاوز عالم السيارات نحو الثقافة والفنون والحرفية اليابانية الراقية.

وقد أُقيمت الفعالية بدعم من سفارة اليابان في الأردن، وبالشراكة مع The Luxury Network، بحضور سعادة السيد أساري هيديكي، سفير اليابان لدى الأردنّ، إلى جانب نخبة من كبار الشخصيات وعملاء لكزس، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيس مجموعة سوجيتسو سيكو الدراسية في الأردن، والذكرى المئوية لتأسيس مدرسة سوجيتسو لفنّ الإكيبانا في اليابان.



استُهلّت الأمسية الأولى بالافتتاح الرسمي لمعرض مجموعة سوجيتسو سيكو الدراسية للإكيبانا، والذي استعرض فنّ الإكيبانا الياباني القائم على التنسيق المتوازن والمدروس للعناصر الطبيعية، في تجربة جسّدت مفهوم "الفخامة الهادئة" الذي تتميز به لكزس. وتواصلت الأمسية مع مراسم الشاي اليابانية التقليدية التي قدّمها المعلّم سوهاكو ومجموعة الشاي اليابانية، كما تخلّلها عرض حيّ ومهيب لفنّ الإيايدو قدّمه المهندس حامد قشاش من اتحاد الكندو الأردني، في أداء عكس الانضباط والدقة والانسيابية التي تميّز هذا الفنّ القتالي العريق الممتد عبر قرون.



أما الأمسية الثانية، فقد تضمّنت عرضًا حيًّا وورشة عمل لفنّ الإكيبانا بأسلوب سوجيتسو، قدّمتها رندا قعوار وأعضاء من مجموعة سيكو الدراسية. وخلال الورشة، اصطحبت قعوار الحضور في رحلة للتعرّف إلى الفلسفة والتفاصيل الدقيقة الكامنة في هذا الفن الياباني، مقدّمة تجربة غنية جمعت بين البساطة والتوازن والتعبير الإبداعي.



وتعليقًا على الفعالية، قال نديم حداد، المدير التنفيذي لـمجموعة المركزية: "لطالما ارتبطت لكزس بروح الحِرفية اليابانية والاهتمام بأدقّ التفاصيل، ليس فقط في السيارات التي نقدّمها، بل أيضًا في التجارب التي نصنعها لعملائنا. ومن خلال فعالية "لكزس X إكيبانا"، أردنا أن نتيح للحضور اختبار هذه الروح اليابانية الراقية ضمن تجربة مختلفة وأكثر قرباً وإنسانية. ولقد شكّل تفاعل ضيوفنا مع فنّ الإكيبانا ومراسم الشاي وفنّ الإيايدو داخل معرض المركزية لكزس حالة من السكينة والجمال والتواصل، عكست هوية لكزس القائمة على الفخامة الهادئة، والجمال المدروس، والتواصل الإنساني الحقيقي. ونحن فخورون بمواصلة تقديم مساحات تحتفي بالحِرفية الأصيلة والحوار الثقافي عبر تجارب راقية وبطريقة عصرية ومؤثرة".