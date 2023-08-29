"المركزية لكزس"تشعل الروح الرياضية بوصفها الراعي الرئيسي لبطولة المملكة الأولى للعبة البادل

الوكيل الإخباري - رعت "المركزية لكزس" بطولة المملكة الأولى للعبة البادل، والتي أقيمت مؤخرًا في مدينة الحسين للشباب في الفترة ما بين 22 و26 آب 2023، وشهد حفل الختام حضور صاحبتيْ السمو الملكي، الأميرتيْن عائشة بنت فيصل وسارة بنت فيصل.

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وتؤكد هذه الخطوة التزام "المركزية لكزس" الدائم بدعم الرياضيين الأردنيين، إلى جانب الإسهام في إنشاء مجتمع رياضي محلي نابض بالحياة، والترويج للأردن في الساحات الرياضية الإقليمية والعالمية.



شارك في هذا الحدث 46 فريقًا، منهم 92 رياضيًا مقسمين إلى 38 فريقًا للرجال و8 فرق للسيدات. واُختتمت البطولة بحصول أحمد عدس وسيف عدس على المركز الأول، في حين نال كرم حتاملة ومحمد اليماني المركز الثاني، بينما حصد المركز الثالث زيد المشني ورامي شعلان، ليحجزوا بذلك مقاعدهم في أول منتخب وطني للرجال.

وفي فئة السيدات، جاءت آنا أبوالحاج ودانا شوكة في المركز الأول، ودينا نفاع وناديا نفاع في المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب هاجر اللوزي ومايا العساف، ليحجزن بذلك مقاعدهن في أول منتخب وطني للسيدات. وسيمثل المنتخبان الوطنيان الأردن إقليميًا ودوليًا في المسابقات المستقبلية.

وقد سلطت البطولة التي نظمها الاتحاد الأردني للتنس -الشريك الراسخ لـ "المركزية لكزس" والهيئة الإدارية الرسمية المشرفة على لعبة البادل في المملكة- الضوء على الشعبية المتزايدة لهذه الرياضة الحديثة، مع التأكيد على طموح الأردن في ترسيخ مكانته بوصفه وجهة رائدة للفعاليات الرياضية ذات المستوى العالمي.



وبوصفها الراعي الرئيسي، عرضت "المركزية لكزس" اثنتين من سياراتها الشهيرة خلال البطولة.

تأتي سيارة لكزس آر إكس الجديدة كليًا كاملة الإضافات بمحرك هايبرد سعة 2.5 لتر يوفر قوة قدرها 247 حصانًا @6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يبلغ 239 نيوتن- متر @4400 دورة في الدقيقة، بما يمزج بسلاسة بين تجارب القيادة عالية الأداء والصديقة للبيئة.

وبفضل قدرتها على الدفع الكلي، مصحوبةً بناقل الحركة ذو التعشيق المستمر (CVT)، مع كفاءة مميزة في استهلاك الوقود، فإن لكزس آر إكس تقدم أداءً جيدًا بشكل استثنائي على مختلف التضاريس.

وتتميز سيارة الـ "كروس أوفر" الفاخرة أيضًا بمجموعة من التحسينات التقنية، مما يوفر للسائقين والركاب راحة رائعة طوال رحلاتهم، تكملها ميزات السلامة من الدرجة الأولى لمزيد من راحة البال.



أما سيارة لكزس إي إس، فتأتي مزودة بمحرك قوي رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، يوفر قوة قدرها 215 حصانًا @5200 دورة في الدقيقة وعزم دوران يبلغ 221 نيوتن- متر @3600 دورة في الدقيقة، بما يجسد الأداء الواثق.

توفر سيارة السيدان، المقترنة بناقل الحركة ذي التعشيق المستمر الإلكتروني (E-CVT)، مزيجًا متناغمًا من القوة والكفاءة.

يُعدّ التصميم الأنيق والمقصورة الداخلية الفسيحة والتكنولوجيا المتطورة ومجموعة ميزات السلامة النشطة في لكزس إي إس تجسيدًا مثاليًا التفاني العلامة التجارية في الابتكار وسلامة الركاب.



أكدت هذه الرعاية الأخيرة التزام "المركزية لكزس" بدعم الرياضات المتنوعة في الأردن، وإتاحة السبل أمام الحاضرين والمشاركين في مثل هذه الفعاليات لتجربة قيم العمل الجماعي والدقة والمثابرة مباشرةً- وهي ثلاث ركائز أساسية تحدد جوهر علامة لكزس التجارية.



























