المركزية لكزس تطلق حملتها الرمضانية بعروض تمويل داخلي مباشر وخدمات حصرية من لكزس

تستمد تجربة امتلاك لكزس قدرًا كبيرًا من الثقة من الفلسفة التي تُصمَّم بها سياراتها. فبفضل حِرَفية تاكومي العريقة والتصميم المرتكز على الإنسان، تجمع سيارات لكزس بين الأداء المتقن، وأنظمة السلامة المتقدمة، والتكنولوجيا الذكية السلسة، ضمن مجموعة فاخرة متنوّعة. والنتيجة هي تجربة قيادة متوازنة تجمع بين الإحساس والأداء؛ تجربة واثقة وهادئة ومجزية، تدعو المالكين إلى اختبار "تجربة مذهلة" ضمن حياتهم اليومية. وقد عزّز هذا النهج مكانة لكزس عالميًا من حيث الاعتمادية؛ إذ حلّت في المرتبة الأولى في دراسة جي دي باور لاعتمادية السيارات للعام الثالث على التوالي عام 2025. وتنعكس هذه السمعة على احتفاظ سيارات لكزس بأعلى قيمة عند إعادة البيع والاستبدال، متجاوزة مرحلة الشراء الأولى بوقت طويل.
ومن خلال ممارسات مدروسة والاهتمام بأدق التفاصيل، تقدّم المركزية لكزس خدمات ما بعد البيع التي تستبق احتياجات العملاء وتبسّط تجربة امتلاك السيارة، في نهج متعمّد يعكس روح الطمأنينة والعناية التي يتميز بها الشهر الفضيل، مع الحفاظ على الارتكاز إلى فلسفة أوموتيناشي اليابانية، التي تُجسّد أرقى معايير ضيافة لكزس.
ويتجلى هذا النهج بوضوح في الخدمات الحصرية مع برنامج "لكزس كونسيرج" التي تقدّمها المركزية لكزس، وتمتد لأربعة أعوام، وتشمل خدمة من الباب إلى الباب، والمساعدة في إجراءات الترخيص والتسجيل السنوي، إضافة إلى استلام السيارة وإعادتها عند إجراء الصيانة الدورية على يد فنيي لكزس المعتمدين. ومع وجود خمسة مراكز صيانة متطورة في مختلف أنحاء الأردن، من بينها أكبر مركز صيانة في البيادر، إلى جانب مراكز صيانة في ماركا والمفرق والعقبة وإربد، تبقى العناية بمعايير لكزس العالية دائمًا في متناول اليد. وتزداد تجربة الامتلاك تميّزًا من خلال مجموعة مختارة بعناية من تجارب العلامة المخصّصة حصريًا لمالكي لكزس، وتشمل أولوية تجارب القيادة، وتجارب طعام راقية، وإمكانية الوصول إلى فعاليات كبار الشخصيات.
ولمزيد من راحة البال، توفّر المركزية لكزس تغطية ضمان شاملة تحافظ على السيارات في أفضل حالاتها، تشمل كفالة لمدة أربعة أعوام أو 100,000 كيلومتر (أيهما يأتي أولًا)، إلى جانب كفالة على بطارية الهايبرد لمدة سبعة أعوام أو 150,000 كيلومتر (أيهما يأتي أولًا)، كما تضمن خدمات ما بعد البيع المتميزة، المدعومة بقطع الغيار الأصلية، صيانة السيارات وفق أعلى المعايير، بما يحافظ على أدائها وسلامتها وقيمتها على المدى الطويل.
يمكن للراغبين الاطلاع على مجموعة سيارات لكزس المتوفرة في الأردن من خلال زيارة معرض المركزية لكزس في شارع مكة؛ حيث تتوفر الاستشارات الشخصية وتجارب القيادة لكل من يود استكشاف حِرَفية لكزس اليابانية وأدائها وابتكاراتها عن قرب.
تعدّ مجموعة المركزية الوكيل الحصري لسيارات لكزس وتويوتا، وشاحنات هينو، ودراجات وسكوترات ياماها، وبدجت لتأجير السيارات، وأجهزة شحن السيارات الكهربائية أوتل، وحافلات كينغ لونغ، وزيوت بتروناس، ومنتجات هنكل ودنسو وبي جي في الأردن. ومنذ العام 1999، برهنت على مكانتها شركةً رائدة في مبيعات السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار. ويعكس النهج الاستراتيجي للشركة، القائم على المجتمع والمدعوم ببرنامج المسؤولية الاجتماعية المؤسسية، التزامها بأن تكون أكثر من مجرد وكيل، بل شركة فاعلة تعمل من أجل تحسين المجتمع.
تبذل "المركزية" أقصى الجهود لتقديم خدمات تليق بعلامة "لكزس"؛ الاسم الذي يترافق مع نمط الحياة الراقية، وفي الوقت ذاته تعمل على ضمان أن تكون تجربة كلّ عميل مميزة للغاية. وكعلامة تجارية فاخرة تمتلك شغف التصميم الجريء، والتكنولوجيا المبتكرة، والأداء المذهل، أثبتت "لكزس" مكانتها الرفيعة في كلّ ما تقدمه، ابتداءً من السيارات، ومرورًا بالخدمات، وانتهاءً بأنظمة الإنتاج، لتجعل من كلّ مجموعة من سياراتها رائدة في فئتها.
