"المركزية لكزس" تطلق عروض رمضان 2025 بتمويل داخلي مرن وفائدة 0%

الوكيل الإخباري- أطلقت "المركزية لكزس"، الوكيل الحصري لسيارات لكزس في الأردن، عروض رمضان لعام 2025، مقدمةً فرصة استثنائية للراغبين في امتلاك سيارات لكزس الفاخرة، مع خطط تمويل داخلي ميسّرة تتيح الدفع على أربع دفعات متساوية على مدى ثلاثة أعوام، دون فوائد أو التزام بنكي.

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تشمل عروض رمضان لكزس بالأقساط جميع طرازات لكزس المتاحة في الأردن، بما في ذلك لكزس ES300h، ولكزس RX350h الجديدة، بالإضافة إلى موديلات لكزس الجديدة الأخرى مثل: إن إكس، وآي إس، وإل سي، وإل إكس، مما يتيح لعشاق الفخامة والتكنولوجيا المتقدمة خيارات تناسب احتياجاتهم الفريدة.



وإضافةً إلى التمويل الميسّر، توفر "المركزية لكزس" العديد من المميزات لعملائها، بما يشمل كفالة مصنعية لمدة 4 أعوام أو 100,000 كم (أيهما أسبق)، وكفالة بطارية هجينة لمدة 7 أعوام أو 150,000 كم (أيهما أسبق)، مما يعزز ثقة العملاء بسيارات لكزس الهجينة.



وإلى جانب ذلك، تقدم الحملة الرمضانية إمكانية استبدال مضمون للسيارة الحالية، مما يسهل الترقية إلى أحدث موديلات سيارات لكزس في الأردن، واستثمار مضمون مع أعلى قيمة لإعادة البيع لسيارات لكزس، إلى جانب عقود صيانة احترافية، وخدمات ما بعد البيع المميزة التي تشمل الصيانة والتصليح على يد أمهر الفنيين في أكبر مركزٍ للصيانة في المملكة في البيادر، بالإضافة إلى مركز صيانة آخر في ماركا، ومركز الصيانة الجديد في العقبة، فضلًا عن قطع الغيار الأصلية المتوفرة بأفضل الأسعار والمكفولة في خمسة مراكز موزَّعة في المملكة، مما يضمن راحة البال على المدى الطويل.