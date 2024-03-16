المركزية لكزس تقدّم لعملائها عرضًا حصريًا ومميزًا في رمضان 2024

الوكيل الإخباري - بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أطلقت "المركزية لكزس" مؤخرًا حملة شيّقة لعملائها، والتي تتضمن عروضًا حصرية على أربعة من طرازات لكزس الأعلى طلبًا: لكزس إي إس، ولكزس آر إكس، ولكزس إن أكس، ولكزس إل إكس 600، (تطبق الشروط والأحكام).

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ستشمل العروض على هذه السيارات مزايا التقسيط الداخلي على أربع دفعات بفائدة 0% على فترة ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى ضمان لمدة سبعة أعوام على بطارية الهايبرد أو لمسافة 150000 كيلو متر، أيّهما أسبق، وخدمة الصيانة الشاملة لمدة عاميْن أو مسافة 40000 كيلو متر (أيهما أسبق)، أو خدمة لكزس الحصرية لمدة 4 أعوام أو مسافة 100000 كيلو متر (أيهما أسبق)، فضلًا عن توفير خيار تبديل السيارات القديمة بأخرى جديدة من نوع لكزس.



تنفرد سيارات لكزس المختارة ضمن الحملة بمزايا فريدة؛ إذ تتخطى لكزس آر إكس كُل ما هو عادي، لتقدم تصميمًا يلفت الأنظار على كل طريق؛ إذ يجمع تصميمها الخارجي بين الحداثة والأناقة، مما يُظهرها بصورة ظلية أكثر أناقة، وتُبرزه مصابيح LED الأمامية الثلاثية الأكثر حدة ذات الترتيب الأفقي، وتكمّله إطارات الألمنيوم المعدنية المتميزة بقياس 21 بوصة. تتجهز سيارة لكزس آر إكس بمحرّك هايبرد سعة 2.5 لتر يوفّر قوة مذهلة تبلغ 247 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 239 نيوتن متر، لتمنح قدرة على القيادة أعلى أيٍ من أشكال التضاريس بكل سهولة.



وبمظهرها الخارجي الأنيق وتصميماتها الداخلية الفاخرة، تأتي لكزس إي إس مثالًا للأناقة والرقي. تحت غطاء المحرك، تكشف لكزس إي إس عن جوهر جريء ينبض ببراعة ديناميكية بفضل المحرك الهايبرد بالكامل رباعي الأسطوانات الذي يمنح قوة 215 حصانًا وعزم دوران يبلغ 221 نيوتن متر مع نظام ناقل الحركة المتغير باستمرار. وتوفر لكزس إي إس توازنًا بين القوة والاستجابة وكفاءةً في استهلاك الوقود، سواء أثناء التجول على الطرق السريعة المفتوحة أو التنقل في شوارع المدينة.



أمّا لكزس إن إكس، فتترك انطباعًا مميزًا من كُل زاوية؛ فهي تتميز بمنصة جديدة كُليًا تمهد الطريق لجميع الاحتمالات، وتمنحها مظهرًا أعرض وأكثر استطالة وتصميمًا يخطف الأنظار. ويجمع نظام الهايبرد لسيارة لكزس إن إكس محركًا ديناميكيًا سعة 2.5 لتر وبطارية ليثيوم أيون وناقل سُرعة آلي سداسي السرعات، مما يجعلها تحقق توازنًا مثاليًا بين الأداء والكفاءة.



يجمع التصميم الخارجي المذهل لسيارة لكزس إل إكس 600 بين الرقي والقوة، ويبعث إحساسًا بالفخامة من كلٍ من زوايا السيارة. وتتزود لكزس إل إكس 600 بالقوة من محرك توين توربو 6 أسطوانات V بسعة 3.5 لتر، والذي يمنحها قوة 409 حصان وعزم دوران يبلغ 650 نيوتن متر، مما يوفر تسارعًا سلسًا ودفعًا كبيرًا من السرعة المنخفضة لتوفير طاقة قوية ومحسّنة لأي حالة قيادة، سواءً على الطرقات الداخلية أو الطرق الوعرة، أو ما بينهما.



ترحّب "المركزية لكزس" بالعملاء في معرضها في شارع مكة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول عروض رمضان 2024 الحصرية وتجربة قمة الفخامة والأداء والابتكار، علمًا بأنّ ساعات عمل المعرض خلال الشهر الفضيل تمتد من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 4:30 عصرًا من السبت إلى الخميس، بينما تمتد ساعات عمل مركز الصيانة وقطع الغيار من الساعة 9:00 صباحًا حتّى الساعة 2:00 ظهرًا من السبت إلى الخميس. واعتبارًا من 19 آذار، سيفتح المعرض أبوابه بعد الإفطار من الساعة 9:30 مساءً حتى الساعة 12:00 عند منتصف الليل.



بإمكان المهتمين متابعة صفحات "المركزية لكزس" على فيسبوك وإنستغرام لمعرفة المزيد عن آخر أخبار ومستجدات لكزس والطرازات المتوفرة في الأردن.