المركزية لكزس تكشف النقاب عن سيارتها LX700h الجديدة كليًا في الأردن المزوّدة بابتكارات هايبرد استثنائية ضمن سلسلة LX

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الوكيل الإخباري- تحقيقًا لشعارها "تجربة مذهلة" وتلبيةً للتطلعات المتنوعة والمتغيرة للعملاء، كشفت شركة لكزس عن تحسينات جديدة في سلسلة إل إكس، وأطلقت سيارتها الكهربائية الجديدة إل إكس 700 إتش التي تمثل إضافة نوعية في التزامها بتحقيق الحياد الكربوني؛ إذ تجمع ما بين نظام الهايبرد المطوّر حديثًا والموثوقية والمتانة والأداء على الطرقات الوعرة التي لطالما اشتهرت بها سيارات لكزس LX. تسهم لكزس عبر إطلاق السيارة الجديدة LX 700h، المزوّدة بنظام الهايبرد للمرة الأولى، بشكل كبير في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع الحفاظ على الموثوقية والتنوّع المتوقع منها. اضافة اعلان





يتميّز نظام الدفع الهايبرد المطوّر حديثًا بدمج مولد كهربائي (MG) مع محرّك سداسي الأسطوانات ذي شاحن توربو مزدوج بسعة 3.5 لتر، ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي ذي 10 سرعات، مما يضمن انتقالًا سلسًا بين تشغيل المحرك والمولّد الكهربائي. ويحافظ هذا النظام على المميزات الأساسية، مثل نظام الدفع الرباعي الدائم، وعلبة تروس منخفضة المدى تدعم محوّل عزم الدوران الذي يساعد السيارة على تقديم تجربة قيادة سريعة الاستجابة وممتعة.



وتضمن التحسينات الهيكلية الجديدة استمرارية تميّز أداء ومتانة إل إكس؛ حيث تم تصميم دعامة عرضية مبتكرة خصيصًا لدعم الوزن الإضافي لنظام الدفع الهايبرد، مع الحفاظ على انخفاض مركز الثقل لتعزيز الثبات، كما تمّت ترقية حامل المحرك الخلفي لتعزيز المتانة، فيما يساعد الإطار الاحتياطي الذي أُعيد تصميمه على تحسين وضع البطارية دون التأثير على زاوية المسار. يقدّم طراز إل إكس 700 إتش تسارعًا قويًا وسلسًا بفضل الجمع بين عزم المحرك الكهربائي والمحرك ذي شاحن التوربو المزدوج، كما يتم تعزيز الأداء على الطرقات الوعرة بشكل أكبر من خلال إضافة قوة المحرك إلى النطاق المنخفض لأول مرة في لكزس، مما يسمح بالتحكم الدقيق في دواسة الوقود في ظروف التضاريس الصعبة.



ويكمل نظام اختيار التضاريس المتعددة هذه المنظومة، مما يوفر تحكمًا واستقرارًا استثنائيين عبر التضاريس المتنوّعة.



يُحدث إدخال الطراز الهايبرد نقلة نوعية في تجربة القيادة؛ إذ يجلب وظائف متطورة ومعدات مبتكرة تعزز الأداء والراحة عبر جميع الفئات، سواء الهايبرد أو المزوّدة بمحركات الاحتراق الداخلي. كذلك، تم تزويد سيارات لكزس LX بلوحة عدادات رقمية LCD مقاس 12.3 بوصة، توفّر عرضًا فائق الوضوح للمعلومات الأساسية أثناء القيادة، مثل جهد البطارية الإضافية وضغط زيت المحرك، كما يمكن للسائقين تخصيص الشاشة لتشمل ميزات مثل مقياس تعزيز السرعة أو حالة شحن البطارية في الطرازات الهايبرد.



وإلى جانب ذلك، تقدم سلسلة إل إكس طراز OVERTRAIL المصمّم خصيصًا لعشاق المغامرات الذين يبحثون عن تصميم جريء وأداء لا مثيل له على الطرقات الوعرة. ويعزز هذا المشروع تجربة الاستكشاف والمغامرة من خلال المعدات الحصرية والتصاميم المبتكرة التي يتميّز بها. ومن أبرز ما يميّز هذا الطراز الشبك المغزلي الأمامي الأسود اللامع، وعجلات الألومنيوم ذات اللون الرمادي غير اللامع، واللمسات الداكنة على مصابيح الضباب، وعوارض معدنية على جانبَيْ السقف ومقابض الأبواب للحصول على مظهر قوي واحترافي. ويضفي لون الهيكل الحصري "Moon Desert" مظهرًا مميزًا ليكون إضافة جديدة للألوان الخارجية. أما المقصورة الداخلية، فتعكس طابعًا متناسقًا مستوحًى من التصميم الأحادي؛ حيث تم الدمج بين تصميم المقاعد والتطعيمات الخشبية، لتجمع بين الفخامة العصرية والتصميم القوي الملائم للطرقات الوعرة.



تبقى السلامة في مقدمة أولويات طراز LX. فيُمكِن للسائقين الشعور بالطمأنينة وراحة البال من خلال "نظام لكزس للسلامة+" الذي يشمل نظام المساعدة الاستباقية في القيادة (PDA)، الذي يتوقّع المخاطر مثل عبور المشاة والعقبات غير المتوقّعة، مما يوفر دعمًا للمكابح أو التوجيه في الوقت المناسب. بدوره، يمتلك نظام الأمان قبل التصادم (PCS) القدرة على اكتشاف حالات التصادم المحتملة ويوفّر تحذيرات أو مكابح آلية. كذلك، يقوم نظام الاستجابة لسلوك السائق بمراقبة سلوكه، وينشّط تدابير السلامة مثل أضواء التنبيه والتباطؤ التدريجي والاتصال بخدمة الطوارئ عند الحاجة. بدوره، يضيف نظام Lexus Teammate الراحة مع نظام Advanced Drive لتقليل التوتر في الازدحام، فيما يساعد نظام Advanced Park على ركن السيارة بدقة. وكل هذه المميزات تؤكد الالتزام بالسلامة وتوفير تجربة القيادة السلسة.



تقدّم لكزس أيضًا نظام التحكم التلقائي في تشغيل مكيف الهواء الخلفي، الذي تم تصميمه لتعزيز كفاءة التبريد في البيئات ذات درجات الحرارة العالية، كما يقوم بضبط مكيف الهواء الخلفي تلقائيًا ويزيد تدفّق الهواء عند ارتفاع درجات الحرارة. ومن خلال استكمال تبريد البطارية بهواء المكيف، فإن هذا النظام يساعد في الحفاظ على الأداء الأمثل، مما يضمن التشغيل الموثوق به حتى في المناخات ذات درجات الحرارة العالية.