"المركزية لكزس" تودّع عام 2021 بعرض مميز

الوكيل الإخباري - مع قرب حلول نهاية العام الحالي، تقدم "المركزية لكزس" عرضًا جديدًا على سيارتيْن من سيارات لكزس المميزة. ويتيح هذا العرض لمحبي "لكزس RX" و"لكزس ES" الفرصة لاقتنائهما بدفعة أولى 50%، وتقسيط باقي المبلغ على 24 شهرًا وبفائدة 0%، مع تمويل مباشر من الشركة (تطبّق الشروط والأحكام).

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وتأتي سيارة "لكزس ES" بمحرك سعة 2.5 لتر، وقوة 210 حصانًا، وتعدّ الأفضل ضمن فئتها في تصميم مقاعدها الخلفية؛ إذ تتميز بالمساحة الفسيحة، بما يضمن الجلوس المريح للركاب، ومن أبرز ميزاتها أيضًا قطع مسافة 100 كم باستهلاك 6.4 لتر من البنزين فقط. أما سيارة "لكزس RX" فهي تأتي بمحرك هجين "هايبرد" سعة 3.5 لتر، وقوة 305 حصانًا.



ترحب "المركزية لكزس" بالجميع في معرضها في شارع مكة لمعرفة المزيد حول أحدث عروضها لنهاية العام 2021، أو عبر الاتصال بالرقم: 06-5508055.

