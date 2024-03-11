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الإثنين، 11-03-2024 03:38 م

"المركزية ياماها" تدرّب السيدات على أساسيات التعامل مع حالات الطوارئ

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الوكيل الاخباري - بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والتزامًا منها بتعزيز السلامة العامة بين السائقين وأفراد المجتمع، قدّمت "المركزية ياماها" أول دورة "First Responders" للسيدات للتعرف على أساسيات التعامل مع حالات الطوارئ التي يمكن أن تواجههنّ في حياتهنّ اليومية.

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وغطت الدورة، التي أُقيمت يوم الجمعة 8 آذار الجاري في "The Space"، طرق إيقاف النزيف وأساسيات الإنعاش، وقدّمها المدربان الدوليان الدكتور محمود العودات والدكتور أسامة العودات من كلية الجراحين الأمريكية. وحصلت المشاركات في نهاية الدورة على شهادة معتمدة.


وتعليقًا على هذه الفعالية، قال فارس حدّاد، المدير العام لـ "المركزية ياماها": "في "المركزية ياماها"، لا نكتفي بتوفير أفضل تجارب القيادة وأعلى معايير السلامة فحسب، بل نسعى دائمًا إلى رفع وعي المجتمع حول السلامة والأمان. ويسرنا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن نسهم في تمكين السيدات ودعمهنّ عبر توفير مثل هذه الدورات التي تزودهنّ بالمعرفة اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ في مختلف الأوقات". 

 

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