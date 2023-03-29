"المركزية ياماها" تستقبل الشهر الفضيل بعرض مميز على مجموعة واسعة من السكوترات والدراجات النارية

الوكيل الإخباري -

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احتفالًا بقدوم شهر رمضان المبارك، تقدم "المركزية ياماها"، الاسم الأشهر في عالم الدراجات النارية والسكوترات، عرضًا مميزًا لعملائها في الأردن على مجموعة واسعة من السكوترات والدراجات النارية من "ياماها"؛ إذ يمكنهم اقتناء الطراز المفضل لديهم بحلول تمويلية مع فترة سداد تصل إلى أربعة أعوام بالسعر النقدي نفسه- تطبّق الشروط والأحكام.بإمكان المهتمين بهذا العرض الخاص، زيارة معرض "المركزية ياماها" في شارع مكة بالعاصمة عمّان، أو الاتصال على الرقم: 06-5508058 لمعرفة المزيد من التفاصيل.