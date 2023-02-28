المركزية ياماها تقيم تدريباً لسائقي دراجات ياماها في الأردن حول الإسعافات الأولية

الوكيل الإخباري - أقامت المركزية ياماها للدراجات في الأردن، مؤخراً، ندوة تدريبية لسائقي دراجات ياماها، حضرها 40 من سائقي الدراجات.

واشتملت الندوة، التي أقيمت في معرض الشركة بشارع مكة، على تدريب السائقين على الإسعافات الأولية في حال تعرض السائقين لحادث مروري أو في حال تعرض آخرين لأي حوادث، وذلك نظرا لأهمية الإسعافات الأولية التي تزيد من فرصة نجاة المصابين في موقع الحادث.

يشار إلى أن المركزية ياماها تسعى لأن يكون دورها تثقيفياً وتوعوياً للسائقين لأهمية هذه الارشادات في التعامل مع مختلف الحوادث وحرصاً على سلامة سائقي الدراجات.

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