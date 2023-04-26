الأربعاء 26-04-2023
الوكيل الاخباري

المركز الريادي ينظم دورة تدريبية مكثفة في الطب التجميلي

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الأربعاء، 26-04-2023 05:22 م

المركز الريادي ينظم دورة تدريبية مكثفة في الطب التجميلي

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برعاية نقيب الأطباء وبدعم من البنك العربي والملكية الأردنية وشركة نيوفيا

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 الوكيل الاخباري - برعاية نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، تعقد جمعية الطبيب العام و American boards of 
‏aesthetics and Regeration
و American Aesthetic Association دورة تدريبية طبية مكثفة في الطب التجميلي، بتنظيم من المركز الريادي للتدريب على حقوق الانسان والدراسات، وذلك بفندق حياة عمان بتاريخ ١٤-١٦ من شهر ايار القادم، بمشاركة عربية وعالمية.


وقال الدكتور ايمن العطار رئيس اللجنة العلمية،  إنه  سيتم خلال الدورة تدريب الاطباء على المحاور  الاتية: تشريح الجلد وأنواعه وتكييفه، ،المعدلات العصبية، الحشوات الجلدية، الحشو الأساسي والمتقدم ، المتقدم للوجه العلوي ، منتصف الوجه ، السفلي ،تجميل الوجه التقشير الكيميائي - Glycol’s -TCA جيني، حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية، الميزوثيرابي تقوية الجلد ،الفلر واستخدامه.

وتحدث الدكتور منير ابو السمن رئيس جمعية الطبيب العام عن اهداف هذه الدورة ، وتتلخص بالإسهام في ترشيد الطب التجميلي في الأردن و تمكين الطبيب العام من ذلك .


وبين ميزات الدورة، وهي أنها برنامج متكامل، ينفذها مدربون محاضرون عالميون من أميركا وبريطانيا إلى جانب الأردن.


من جهته تحدث الدكتور ابراهيم ابو تينة مستشار الجمعية عن المشاركات الدولية في الدورة أبرزها دولة فلسطين بصفة النقيب ،وأطباء متدربون وأكد أن مشاركة نقيب الاطباء الاردني عزز من أهمية الدورة، وتؤكد المشاركة  اهتمام النقابة بشؤون الطبيب العام ، لجهة تحسين ادواته ومهاراته، حرصا على الصالح العام .


وقال رئيس اللجنة العلمية د.ثائر عمرو ان الجمعية لن تتوانى عن هدفها الاسمى وهو التعليم الطبي المستمر 

من جانبها أشارت مديرة المركز الريادي رانيا حدادين إلى أن الدورة ستنظم بدعم من الناقل الوطني - الملكية الأردنية، والبنك العربي، وشركة إمكانات - نيوفيا NEAUVIA ، لافتة الى ان المركز الريادي سيستضيف مشاهير منصات التواصل الاجتماعي لتغطية الحدث، وسيتم بث اعمال الدورة على  مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

 

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