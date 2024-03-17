المسافة بينك وبين اللقطة المثالية في شهر رمضان باتت أكثر قُرباً

الوكيل الاخباري - هل تجد صعوبة في التقاط صورة مثاليّة بسبب اهتزاز يديك أو المسافات البعيدة أو حتى في الليل؟ مع هاتف سامسونج Galaxy S24 تم التغلب على هذه التحديات بفضل إمكاناته المتطوّرة.



يُمكنك خلال شهر رمضان هذا العام الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي مع كاميرا Galaxy S24 لالتقاط لحظات الشهر الفضيل الاستثنائيّة بطريقة لم تختبرها من قبل. وسواء كان الأمر يتعلق بالتفاصيل الدقيقة للتصاميم المعمارية للمساجد أو زينة رمضان النابضة بالحياة، فإن محرك ProVisual Engine في هاتف Galaxy S24 يوظّف الأجهزة المتطوّرة وميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتمكينك من التقاط كل لحظة بغاية الوضوح والجمال، دون الحاجة إلى أن تكون قريبًا من الهدف.

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محرك ProVisual يجعل من هاتف Galaxy S24 رفيقك المثالي في رمضان

يظهر محرك ProVisual Engine لأول مرة في سلسلة Galaxy S24، وهو يمثل مجموعة رائدة من أدوات التقاط الصور وتحريرها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والمصممة للارتقاء بكل جانب من جوانب العملية الإبداعية، بدءًا من الإعداد للقطة وحتى التقاطها وتحريرها. يشمل المحرّك ميزات التصوير الليلي، والتكبير بالذكاء الاصطناعي، والحركة البطيئة الفورية، ومقترحات التحرير Edit Suggestion، والتحرير التوليدي Generative Edits، والنطاق الديناميكي العالي (HDR)، مما يضمن أن المسافة لم تعد تشكل عائقاً أمام قدرتك على توثيق الهندسة المعمارية الإسلامية الغنية أثناء محاولتك التقاط لحظات وتجارب رمضان الاستثنائيّة.



وبينما يحظى الذكاء الاصطناعي بالصدارة في هاتف Galaxy S24، فإن مساهمته في الارتقاء بإنشاء المحتوى تعود إلى سلسلة Galaxy S10، التي استخدمت نماذج الذكاء الاصطناعي ووحدات المعالجة العصبية (NPUs) ومجموعات البيانات الشاملة لتعزيز إنشاء المحتوى. وبالمقارنة مع القدرات الأولية، يتميز محرك ProVisual في هاتف Galaxy S24 بوجود 112 نموذجًا من نماذج الذكاء الاصطناعي، أي أكثر بـ 28 مرة من هاتف Galaxy S10، إلى جانب أداء وحدة المعالجة العصبيّة NPU أعلى بـ 13 مرة، الأمر الذي ينتج عنه تجربة تصوير فوتوغرافي ذكية لا مثيل لها مع هاتف Galaxy S24.



لا تفوت أي لحظة في رمضان مع نظام Quad Tele

يُحدث نظام Quad Tele الموجود في هاتف Galaxy S24 Ultra ثورة في تجربة التصوير الفوتوغرافي لعشاق التصوير الذين يهدفون إلى التقاط لحظات خاصة خلال شهر رمضان. وتتميّز هذه التقنية بقدرات وأجهزة الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تتفوق في التقاط التفاصيل المعمارية الرائعة للمساجد. وبدءًا من المنحنيات الرشيقة لقبابها المزينة بأنماط هندسية دقيقة وصولاً إلى الخطوط المفصلة بعناية على جدرانها، يضمن نظام Quad Tele في هاتف Galaxy S24 Ultra توثيق الروابط الروحية والفنية المرتبطة بها بغاية الوضوح والجمال. ووسط أجواء الهدوء التي تبعثها تصميمات المساجد العصرية الرائعة، يتيح لك نظام Quad Tele في هاتف Galaxy S24 Ultra توثيق هذه اللحظة الروحية والفن الذي يلهمها بصور واضحة وجميلة حتى من بعيد. وبفضل تقنية التقريب البصري حتى 10x، يمكنك بسهولة التقاط التفاصيل الدقيقة دون الحاجة إلى تغيير العدسات أو الأوضاع، مع الحفاظ على نقاء الصورة وحيويتها في كل لقطة.







كيف يعمل نظام Quad Tele

تشير الدراسات إلى تفضيل المستخدم لزيادة المرونة ضمن نطاق التكبير من 3x إلى 10x، وقد أدى هذا إلى تطوير نظام Quad Tele، الذي يهدف إلى توفير صور ذات جودة بصرية عبر نطاق تكبير واسع، يمتد من 2x إلى 10x. ويضمن النهج المبتكر الذي تتبعه سامسونج أن كل مستوى تكبير، سواء كان 2x الذي يتيح الحصول على لقطات أكثر إحكاماً، أو المستوى 10x الموسّع، تم تحسينه بدقة لتقريب اللحظات الاستثنائيّة لرمضان، بغض النظر عن المسافة.



ويتميّز هاتف Galaxy S24 Ultra بقدرات تكبير متقدمة ومثالية لالتقاط أجواء رمضان النابضة بالحياة. ويستخدم التكبير 2x تقنية tetra binning، حيث يحول صورة بدقة 200 ميجابكسل إلى صورة بدقة 50 ميجابكسل، ويستخرج بذكاء قسمًا بدقة 12 ميجابكسل للحصول على صورة واضحة ومفصلة. وبالمثل، يبدأ التقريب بمستوى 10x بصورة بدقة 50 ميجابكسل عند تقريب 5x، ثم يتم تصغيرها إلى 12 ميجابكسل، مع دقة فائقة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الوضوح. وتضمن المعالجة متعددة الإطارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الحصول على صور واضحة بمستويات تكبير مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، في مستويات 3x و5x، يستخدم هاتف Galaxy S24 Ultra عدسة بصرية مخصصة، وذلك بفضل مستشعر 50 ميجابكسل الجديد ضعف حجم النماذج السابقة. ويسمح هذا التحسين بمزيد من التفاصيل، وخاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة أو المظلمة خلال فترات طويلة أو خلال فترات المساء فصاعدًا، حيث تساهم وحدات البكسل الأكبر بنسبة 60% في الحصول على لقطات أكثر وضوحًا وأقل تشويشًا.





تقنية معالج إشارة الصورة المُحسّن يضمن وضوحًا استثنائيًا لجميع اللحظات

يتجاوز التكبير المتميّز مجرد التكبير ليطال أيضاً الوضوح، وهو ما يحققه هاتف Galaxy S24 من خلال معالج إشارة الصور المحسن (ISP). ومن خلال تكامله بسلاسة مع كل من الكاميرتين الأمامية والخلفية، يقوم معالج إشارة الصور المحسن بتقسيم أجزاء الصورة لفهم المشهد، مما يسهل التحرير المتقدم، حيث يعمل على تحسين الجوانب بدقة مثل الحدة ولون البشرة وتقليل الضوضاء، ورفع التفاصيل للحصول على صور دقيقة وواضحة. كما يضمن معالج إشارة الصور المحسّن (ISP) المعتمد على الأجهزة الحصول على صور ذات جودة بصرية بمستويات تكبير 2x و3x و5x. بالإضافة إلى ذلك، يعمل معالج إشارة الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمصمم في البداية للتكبير بمقدار 30x وما فوق، الآن على تحسين وضوح التكبير الرقمي على المستويات المتوسطة مثل 1x و2x و3x و5x، مما يضمن الدقة في كل صورة يتم التقاطها.







خلال شهر رمضان لهذا العام، اجعل هاتف سامسونج Galaxy S24 نافذتك لالتقاط اللحظات المهمة. فبفضل قدرات محرك ProVisual المتطورة، يتجاوز Galaxy S24 كونه مجرد هاتف ذكي؛ ليصبح شريكك في تخليد جوهر شهر رمضان من خلال عدسة كاميرا Galaxy S24، مما يعكس اللحظات كما كانت في الواقع.



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