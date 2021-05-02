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الأحد، 02-05-2021 03:17 م

المشي أصبح أكثر متعة مع تطبيق FittiCoin المتوفر على منصة AppGallery

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الوكيل الاخباري - النشاط البدني مهم جدًا لصحة الإنسان الجسدية والنفسية على حد سواء؛ فالطاقة التي يبذلها الأفراد أثناء ممارسة الرياضة، العمل، أو حتى التسوق تساعد في الحفاظ على الصحة، وترفع مستويات اللياقة، وتعزز الشعور بالرضا والسعادة.

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ولأن منصة AppGallery - التي تعدّ واحدة من أفضل ثلاثة متاجر للتطبيقات على مستوى العالم مع أكثر من 530 مليون مستخدم نشط شهريًا في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم – تهتم بصحة مستخدميها، تقدم لهم مجموعة واسعة من التطبيقات التي تشجع على ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، خاصة رياضة المشي، التي تعدّ من أبسط الرياضات وأكثرها ملائمة لجميع الأعمار ويمكن ممارستها في أي وقت ومكان.


ولكن، ما رأيك بممارسة رياضة المشي والحصول على مكافئات قيّمة مقابل ذلك؟ هذا ما يقدمه تطبيق FittiCoin المتوفر على منصة AppGallery! يهدف التطبيق إلى نشر أسلوب الحياة الصحي بين المستخدمين من خلال تحفيزهم على المشي أكثر. يعمل FittiCoin على احتساب عدد الخطوات التي تمشيها، وتحويلها إلى عملة إلكترونية تسمّى FittiCoin، ومقابل كل 1,000 خطوة تحصل على عملة واحدة من الـ FittiCoin يتم إيداعها في حسابك على التطبيق لتستفيد منها لاحقًا.


وبإمكانك استبدال رصيدك من الـ FittiCoins بهدايا رائعة وعروض وخصومات مميزة تقدمها حصريًا شبكة واسعة من الشركاء والمتاجر الموجودة في التطبيق، كما يمكنك المساهمة في عمل الخير عبر التبرع برصيدك من الـ FittiCoins للجمعيات الخيرية المشتركة في التطبيق.


لا تتردد بتحميل تطبيق FittiCoin الآن عبر منصة AppGallery عبر هذا الرابط، وحافظ على صحتك ولياقتك من جهة، وتمتع بأفضل العروض الحصرية وساهم بعمل الخير من جهة أخرى.


 




 

 


 

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