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الأحد، 07-02-2021 02:21 م

المصفاة تحذر من إعلانات وهمية حول وظائف في الشركة

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الوكيل الاخباري - أكدت شركة مصفاة البترول الأردنية، أنها لم تعلن عن توفر أي شواغر وظائف جديدة لديها.

وشددت الشركة في البيان الذي أصدرته اليوم، ان الإعلانات التي يتم ترويجها بشكل متكرر عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وظائف جديدة في الشركة غير صحيحة مطلقاً.

 وأكدت الشركة ان أي شواغر وظيفية جديدة يتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني للشركة وصفحات الشركة الرسميّة الموثقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة للصحف اليومية.

وحذرت الشركة من الانصياع وراء تلك الإعلانات وغيرها من الإعلانات المضللة خصوصاً وأن بعضها تضمن تحديد مواقع إلكترونية معينة لتقديم طلبات الالتحاق بالوظائف المزعومة وقد يتم من خلالها طلب دفع مبالغ مقابل ذلك مما يشكّل احتيالاً وتغريراً بالشباب الباحثين عن عمل.

وأكدت الشركة احتفاظها بحقها القانوني وملاحقة كل من كان له علاقة بمثل هذه الإعلانات.

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