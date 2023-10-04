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الأربعاء، 04-10-2023 01:32 م

المعاصرة لتزويد المعدات "وكلاء سيارات إم جي في الأردن" تعزز اسطول MGT60 عبر اتفاقية تعاون تضم 70 بيك -أب

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الوكيل الإخباري - تعزيزاُ للعلاقة القائمة بين المعاصرة لتزويد المعدات "وكلاء سيارات إم جي " في الأردن وإحدى الجهات الأردنية الكبرى والتي تمتد لأكثر من ثلاث سنوات، يسر الشركة المعاصرة تسليم أسطول من بيك-أب “MGT60” 2023  من خلال إتفاقية تعاون تضم 70 بيك-أب.

إذ تعتبر المعاصرة من أوائل الدول العربية التي أعلنت بشكل رسمي عن انضمام بيك-اب T60 لأسطول سياراتها المتوفرة في المملكة من سيارات العلامة التجارية العريقة "إم جي".

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وأهم ما يميز MG T60 الجديد الذي يعد استكمالاً للموديلات الفريدة والعريقة من العلامة التجارية البريطانية MG، قوته الجبارة، وفي الوقت ذاته رشاقة وانسيابية أدائه على الطرق مهما كانت تضاريسها إن كانت متعرجة أو وعرة وحتى لو كانت صعبة وشديدة الميلان والانحدار، بل يمكن القول هو مخصص لمثل هكذا طرقات.

وحصوله على أعلى درجة في تاريخ السيارات في اختبار الأصطدام (ANCAP)، وفاز بتصنيف (ANCAP Safety Rating) للسلامة من فئة الخمس نجوم، ليصبح أول بيك-أب يحصل على هذا اللقب.

كما احتل البيك – أب T60 المرتبة الأولى في مسابقات شاحنات (PLA) بالإضافة الى نجاحه الباهر في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ، حيث نال جوائز تقديرية كجائزة (QCOTY) في دولة قطر كأفضل بيك-أب خفيفة.

 

وبهذا حقق مبيعات مبهرة وصلت الى اكثر من 20,000 ألف حبة لغاية الأن من خلال الفوز في مناقصات الأساطيل للشركات والمؤسسات الكبرى في المنطقة مما يثبت تنافسية وجاذبية هذا الطراز الجديد المتعدد الاستعمالات.

يتوفر MG T60 بمحركين؛ الأول يعمل بالبنزين بسعة 2.4 لتر بقوة تصل إلى 136 حصانا وعزم دوران يصل في حده الأقصى إلى 200 نيوتن/متر، أما المحرك الثاني فهو يعمل بالديزل بسعة 2.8 لتر مع شاحن توربني بقوة تصل 150 حصانا وعزم دوان يصل في حده الأقصى إلى 360 نيوتن/متر، وكلاهما متصل بنظام ناقل حركة يدوي من 5 سرعات و6 سرعات على التوالي، إضافة لتوفره بنظامي دفع 4×2 و4×4.

نحن نتحدث عن تصميم يلبي متطلبات السائقين سواء بالشكل الخارجي أو بفعالية الأداء أثناء القيادة السلسة والقوية والآمنة 

 




 

 


 

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