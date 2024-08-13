الملتقى الأردني للخط العربي والزخرفة الإسلامية يفتتح معرض الخط العربي - صور

الوكيل الإخباري- افتتح الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، يوم الثلاثاء الموافق 13 آب الجاري، معرض الخط العربي، الذي نظمه الملتقى الأردني للخط العربي والزخرفة الإسلامية في غاليري بنك القاهرة عمّان، في إطار احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، وحضر الافتتاح مدير بنك القاهرة عمان كمال البكري.



وتضمن المعرض الذي يستمر حتى 16 آب، وتشارك فيه (75) لوحة في فن الخط العربي تبرز جماليات هذا الخط وأنواعه مثل؛ الثلث والرقعة والنسخ، إضافة إلى لوحات في الزخرفة الاسلامية باستخدام الحبر والأصباغ وفنون التذهيب بشكل يدوي، ولوحات أخرى تدمج ما بين الخط العربي، والفن التشكيلي المعاصر من خلال توظيف آيات من القران الكريم، وبعض الأحاديث النبوية الشريفة، والشعر العربي والأقوال المأثورة.



وأكد الدكتور النسور بأن النهوض باللغة العربية والمحافظة عليها، وعلى الخط العربي الذي هو الترجمة المرئية لجمال محتواها، هو مسؤولية جماعية منوطة بكل المؤسسات والأفراد على حد سواء لتبقى لغتنا مبعث فخرنا ومصدر اعتزازنا وعنصر من عناصر نهضتنا بأجيالنا المقبلة.



من جانبه عبر جمال المغربي، رئيس الملتقى الأردني للخط العربي عن إعجابه بالمستوى الراقي للوحات المعروضة وأكد على أن الملتقى يولي العمل الثقافي والفني أهمية كبيرة نظرا لانعكاسات ذلك الإيجابية على التقدم الحضاري للشعوب.



وأضاف المغربي بأن الملتقى الأردني للخط العربي تأسس عام 2016 للنهوض بالخط العربي والذي يعتبر من أهم أدوات اللغة العربية التي نعتز بها والتي شرفها الله بأن كانت لغة القرآن الكريم. وأضاف بأن الملتقى الأردني قام بعمل معارض الخط العربي داخل المملكة وعقد دورات وورشات الخط لتعريف المجتمع الاردني بأهمية ومكانة الخط العربي في تراثنا العربي الإسلامي.



وأكد المغربي أن الملتقى ماض في خدمة اللغة العربية من خلال الاهتمام بالخط العربي والمعمار والزخرفة الإسلامية.



من جانبه أشاد الخطاط العربي مثنى العبيدي بمستوى الأعمال المعروضة في معرض الملتقى الأردني للخط العربي هذا العام، وأضاف أن الأردن أصبح مستقرا لفن الخط العربي نتيجة لاهتمام المؤسسات ذات العلاقة بتطوير قدرات الخطاطين الأردنيين.



ويذكر أن المشاركين في المعرض مثلوا العديد من الدول العربية والإسلامية.





