الملتقى الأردني للخط العربي والزخرفة الإسلامية يفتتح معرض الخط العربي - صور

وتضمن المعرض الذي يستمر حتى 16 آب، وتشارك فيه (75) لوحة في فن الخط العربي تبرز جماليات هذا الخط وأنواعه مثل؛ الثلث والرقعة والنسخ، إضافة إلى لوحات في الزخرفة الاسلامية باستخدام الحبر والأصباغ وفنون التذهيب بشكل يدوي، ولوحات أخرى تدمج ما بين الخط العربي، والفن التشكيلي المعاصر من خلال توظيف آيات من القران الكريم، وبعض الأحاديث النبوية الشريفة، والشعر العربي والأقوال المأثورة.
وأكد الدكتور النسور بأن النهوض باللغة العربية والمحافظة عليها، وعلى الخط العربي الذي هو الترجمة المرئية لجمال محتواها، هو مسؤولية جماعية منوطة بكل المؤسسات والأفراد على حد سواء لتبقى لغتنا مبعث فخرنا ومصدر اعتزازنا وعنصر من عناصر نهضتنا بأجيالنا المقبلة.
من جانبه عبر جمال المغربي، رئيس الملتقى الأردني للخط العربي عن إعجابه بالمستوى الراقي للوحات المعروضة وأكد على أن الملتقى يولي العمل الثقافي والفني أهمية كبيرة نظرا لانعكاسات ذلك الإيجابية على التقدم الحضاري للشعوب.
وأضاف المغربي بأن الملتقى الأردني للخط العربي تأسس عام 2016 للنهوض بالخط العربي والذي يعتبر من أهم أدوات اللغة العربية التي نعتز بها والتي شرفها الله بأن كانت لغة القرآن الكريم. وأضاف بأن الملتقى الأردني قام بعمل معارض الخط العربي داخل المملكة وعقد دورات وورشات الخط لتعريف المجتمع الاردني بأهمية ومكانة الخط العربي في تراثنا العربي الإسلامي.
وأكد المغربي أن الملتقى ماض في خدمة اللغة العربية من خلال الاهتمام بالخط العربي والمعمار والزخرفة الإسلامية.
من جانبه أشاد الخطاط العربي مثنى العبيدي بمستوى الأعمال المعروضة في معرض الملتقى الأردني للخط العربي هذا العام، وأضاف أن الأردن أصبح مستقرا لفن الخط العربي نتيجة لاهتمام المؤسسات ذات العلاقة بتطوير قدرات الخطاطين الأردنيين.
ويذكر أن المشاركين في المعرض مثلوا العديد من الدول العربية والإسلامية.
-
أخبار متعلقة
-
فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق الفوز على أرضه في رالي فنلندا
-
للعام الثالث على التوالي مركز ابتكار البنك العربي ضمن "أفضل مختبرات الابتكار المالية العالمية للعام 2024"
-
قوة السرد القصصي الرقمي في الاتصال التسويقي المتكامل
-
"سامسونج إلكترونيكس" تفتتح "The Galaxy Lounge" في معرضها الكائن في عبدون بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين
-
كابيتال بنك يفوز بجائزة "أفضل تطبيق بنكي في الأردن 2024" من مجلة الأعمال الدولية International Business Magazine
-
شركة سامسونج للإلكترونيات تعلن نتائج الربع الثاني من عام 2024
-
كابيتال بنك يفوز بجائزة أفضل بنك رقمي في الأردن من مجلةEuromoney
-
تَبَنّي هجرة الأدمغة العكسية: رؤية كريم لإحتضان المواهب الإقليمية