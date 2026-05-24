الملكية الأردنية الأولى في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لشهر نيسان

الوكيل الإخباري- تصدّرت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية قائمة شركات الطيران الأكثر التزاماً بدقة مواعيد الوصول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشهر نيسان، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن شركة CIRIUM العالمية المتخصصة في تحليل بيانات الطيران.

وأظهر التقرير تحقيق الملكية الأردنية نسبة التزام بمواعيد وصول الرحلات بلغت 92.44 % لتحتل المرتبة الأولى بين شركات الطيران في المنطقة، في واحد من أكثر مؤشرات الأداء أهمية وتأثيرًا في صناعة الطيران.



وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، المهندس سامر المجالي، أن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات كبيرة حققتها الشركة ووضعتها في مصاف شركات الطيران الرائدة بمجال الالتزام بدقة المواعيد خلال مسيرتها وخبرتها الطويلة في قطاع النقل الجوي، لافتًا ان ارقام الملكية ولو اعتبرت على المستوى الدولي فهي تضاهي كبرى الشركات العالمية