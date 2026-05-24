الأحد 2026-05-24 07:49 م

الملكية الأردنية الأولى في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لشهر نيسان

الملكية الأردنية تتصدر دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لشهر نيسان 2026
الملكية الأردنية تتصدر دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لشهر نيسان 2026
الأحد، 24-05-2026 06:41 م

الوكيل الإخباري-    تصدّرت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية قائمة شركات الطيران الأكثر التزاماً بدقة مواعيد الوصول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشهر نيسان، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن شركة CIRIUM العالمية المتخصصة في تحليل بيانات الطيران.

اضافة اعلان


وأظهر التقرير تحقيق الملكية الأردنية نسبة التزام بمواعيد وصول الرحلات بلغت 92.44 % لتحتل المرتبة الأولى بين شركات الطيران في المنطقة، في واحد من أكثر مؤشرات الأداء أهمية وتأثيرًا في صناعة الطيران.


وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، المهندس سامر المجالي، أن هذا  الإنجاز يضاف إلى إنجازات كبيرة حققتها الشركة ووضعتها في مصاف شركات الطيران الرائدة بمجال الالتزام بدقة المواعيد خلال مسيرتها وخبرتها الطويلة في قطاع النقل الجوي، لافتًا ان ارقام الملكية ولو اعتبرت على المستوى الدولي فهي تضاهي كبرى الشركات العالمية


وأضاف أن هذا التصنيف المتقدم يعكس كفاءة المنظومة التشغيلية للملكية الأردنية وقدرتها على الحفاظ على مستويات أداء عالية، رغم التحديات التشغيلية والظروف الإقليمية الاستثنائية التي شهدتها المنطقة مؤخراً، بما في ذلك تداعيات الأوضاع الجيوسياسية والحرب، وأشار إلى أن الشركة واصلت تشغيل رحلاتها بكفاءة واستمرارية، من خلال الالتزام  بأفضل الممارسات العالمية واعتماد خطط تشغيل مرنة، الأمر الذي أسهم في الحفاظ على دقة المواعيد وتعزيز موثوقية عملياتها التشغيلية.
وأشار المجالي أن أسطول الملكية الأردنية يتمتع بالحداثة، لاسيما مع دخول طائرات جديدة من طراز بوينغ وايرباص وامبراير، والتي تمتاز بمواصفات فنية عالية والعديد من الفوائد التشغيلية والتجارية، لدعم عمليات الملكية الأردنية على شبكة وجهاتها الإقليمية والعالمية.
ويستند هذا التصنيف إلى المعيار العالمي لدقة المواعيد، الذي يحتسب الرحلات التي تصل خلال 15 دقيقة من وقت وصولها المجدول، ما يعكس التزام الملكية الأردنية بتقديم أفضل الخدمات لمسافريها وضمان انسيابية عملياتها عبر شبكتها الجوية الواسعة.

gnews

أحدث الأخبار

العيسوي يعزي آل خاطر وشكري

أخبار محلية العيسوي يعزي آل خاطر وشكري

مبنى رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

"البوتاس العربية" تبحث مع مصنعي ومنتجي منتجات البحر الميت تطوير هوية عالمية موحدة للمنتجات الأردنية

أخبار الشركات "البوتاس العربية" تبحث مع مصنعي ومنتجي منتجات البحر الميت تطوير هوية عالمية موحدة للمنتجات الأردنية

بنك صفوة الإسلامي يرعى احتفالية يوم التمريض والقبالة العالمي

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي يرعى احتفالية يوم التمريض والقبالة العالمي

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، مساء الاثنين، إمكانية استئناف الحرب ضد إيران. وقالت الصحيفة: عقد نتنياه

عربي ودولي نتنياهو: اتفقت مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي

الملكية الأردنية تتصدر دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لشهر نيسان 2026

أخبار الشركات الملكية الأردنية الأولى في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لشهر نيسان

باص عمان

أخبار محلية إعلان ساعات عمل باص عمّان والباص السريع خلال عطلة عيدي الاستقلال والأضحى

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يلتقي نظيره الفنزويلي

الأكثر مشاهدة